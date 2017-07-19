Применение электрических лебедок

При проведении различных монтажных, строительных или ремонтных работ, установке заготовок на станок необходимо поднять большой по весу груз на определенную высоту. Сделать это самостоятельно иногда невозможно, поэтому приходится звать кого-то на помощь, отвлекая других людей от работы (мы не говорим о грузах весом в тонну и более, которые вручную поднять нереально). Идеальной альтернативой и универсальным помощником здесь станет электрическая лебедка, состоящая из электропривода, приводящего в действие барабан, на котором намотан трос, удерживающий на определенной высоте груз.

Сфера применения электрических лебедок

Преимущество оборудования в универсальности, технической простоте и низкой стоимости, что обусловило широкий спектр сфер применения. Без них не обойтись на следующих предприятиях:

металлообрабатывающие производства;

строительные организации;

промышленные предприятия;

СТО;

сельское хозяйство;

складские помещения.

В каждом из этих случаев электрические лебедки значительно ускоряют работу, предупреждают падение груза с высоты при правильном его креплении, снижают трудоемкость простейших операций и обеспечивают соблюдение техники безопасности.

Основные особенности выбора лебедок

На российском рынке представлен широкий выбор грузоподъемного оборудования, поэтому потенциальный покупатель всегда подберет идеальный вариант, исходя из собственных потребностей. Для подбора конкретной модели необходимо учитывать следующие моменты:

максимальная грузоподъемность;

высота подъема (потолка) в помещении;

необходимость передвижения лебедки в горизонтальном направлении.

Вне зависимости от конкретных требований вы всегда подберете оптимальный вариант в екатеринбургской компании «Строп-Комплект». Предприятие специализируется на продаже всего спектра грузоподъемного оборудования и предлагает клиентам лебедки серии KDJ. Делая выбор в их пользу, вы получаете следующие преимущества:

широкий модельный ряд лебедок грузоподъемностью до 3.5 тонн;

высокая скорость подъема;

доступная цена;

соответствие всем нормативам и требованиям;

долговечность и надежность;

постоянное наличие на складе.

Делая выбор в пользу электрических лебедок серии KDJ в компании «Строп-Комплект», вы экономите финансы и получаете современное оборудование, которое прослужит долгие годы. Предприятие предлагает, как профессиональные модели, так и бытовые, которые подключаются к однофазной цепи и могут поднимать груз весом до 300 кг, что вполне достаточно для гаража, где владельцы часто из нее делают личную небольшую мастерскую.