19 Июль, 2017


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Современные 3D ограждения: особенности и плюсы

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в: Новости компаний
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При благоустройстве территорий различного типа невозможно обойтись без установки оградительных конструкций. Последние выполняют несколько функций – защитную, декоративную, зонирующую. В последние годы с этой целью стали все чаще применяться 3D конструкции, состоящие из сварных сеток и опор. Где применяются подобные решения? В чем заключаются их особенности и преимущества?

3D ограждения и заборы: распространенные сферы применения

Конструкции указанного типа являются универсальными. Их сфера использования является очень обширной. При помощи таких изделий обносятся:

  • территории загородных домов и коттеджей;
  • спортивные и игровые площадки;
  • административные здания;
  • учебные и медицинские учреждения;
  • промышленные предприятия;
  • стоянки для транспортных средств;
  • садики и прочие общественные заведения.

Конструкции, как правило, производятся по индивидуальным проектам, что позволяет регулировать высоту в пределах от 1,5 до 2 м, ширину секций – от 1 до 2,5 м, расстояние между прутками – от 0,050 до 0,2 м, диаметр металлических прутков – от 3,5 до 5 мм.

Преимущества установки ограждений, выполненных по технологии 3D

Производство и установка ограждений данного типа осуществляются в сжатые сроки. При этом продукция наделена следующими положительными характеристиками:

  • Легкий вес. Этот критерий упрощает процесс транспортировки. Небольшой вес сегментов позволяет осуществлять монтажные работы без привлечения дорогостоящей специальной техники.
  • Эффективное противостояние любым внешним воздействиям. Стальная основа в виде прутков покрывается тройным защитным слоем – цинком, керамикой и полимером. Это делает конструкцию устойчивой перед влагой, ультрафиолетом, физическими ударами и повреждениями.
  • Привлекательный внешний вид. Современные заборы и ограждения, выполненные в 3D стиле, имеют уникальный дизайн, вписывающийся в любой ландшафт, и сочетаются с любым экстерьером. Они не препятствуют проникновению солнечного света, что позволяет выращивать под забором различные растения, не нуждающиеся в тени.

Установка 3D конструкции является простой и не очень трудоемкой. Она выполняется в несколько этапов. К числу таковых относятся разметка плана, ввинчивание или бетонирование опор, навешивание сеток. На опорных конструкциях имеются специальные отверстия для крепления. Их верхняя часть оснащается колпачками, препятствующими проникновению внутрь осадков и мусора.

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