Как сделать перепланировку квартиры

Текущее состояние жилья может не устраивать его владельцев по разным причинам: не отвечает современным требованиям, не оставляет ощущения спокойствия и уюта, стены и перегородки давят. В таких случаях идут на перепланировку, однако перед тем, как снести пару стен в помещении, следует учесть как юридическую сторону вопроса, так и техническую.

Перепланировка – это любое изменение помещения от тех стандартов, что указаны в документах на квартиру, что может подразумевать объединение комнат, так и монтаж стенных конструкций (скажем, стенного шкафа). При этом о проведении таких работ желательно уведомить сотрудников БТИ и соблюсти все нормы перепланировки, иначе это может повлечь ряд проблем – например, наложение штрафа или серьезные проблемы при продаже или передачи переоборудованного помещения по наследству. При этом есть целых список вещей, которые нельзя делать при перепланировки никогда и категорически – например, сносить или делать оконные проемы в несущих стенах, самовольно убирать камины и затыкать дымоходы, проводить любые работы с газовыми сетями. При этом стоит знать, что техника сейчас позволяет делать проемы в любых стенах. Так что если в переделке нуждается не несущая стена, то специалисты с сайта https://алмазное-бурение.москва , благодаря технологии алмазной резки, могут проделать дверь или окно в любом простенке, любой бетонной конструкции. Это может пригодиться и во время демонтажа стен.

Без дополнительного разрешения могут проводиться такие работы, как, например, ремонт балкона – замена его материалов, его утепление. Самостоятельно можно кондиционер установить или провести небольшой косметический ремонт. Для масштабных же действий, таких как установка новых полов, работа с газовым оборудованием (его установка или демонтаж, полная или частичная замена), изменение облика фасада дома, потребуется разрешение надлежащих органов. В зависимости от типа проводимых работ, для их регистрации нужно подать заявку в ЖЭК, БТИ, газовую или архитектурную службу. И органы местной администрации должны дать свой согласительный документ.