Какую сантехнику установить в ванную?

Вопрос выбора сантехники в ванную комнату всегда стоит очень остро. Дело в том, что в продаже представлено огромное количество разной сантехники, и очень тяжело сделать оптимальный выбор.

Если ванная комната у вас просторная, и члены семьи любят долго понежится в теплой воде, то оптимальным вариантом для вас будет ванна. Они бывают их разных материалов (кварил, акрил, сталь, чугун).[#preview] Возможны разные цвета и формы. Даже в небольшое помещение можно подобрать ванну, лучше выбрать угловую.

Но дизайнеры интерьера советуют людям у которых совсем небольшая ванная комната обратить внимание на душевую кабинку. Они также бывают разными по формам и по глубине поддона. Если в вашей семье не любят продолжительные банные процедуры, то душевая кабина – идеальна для вас. Нужно просто определится с глубиной поддона и формой самой кабины. На сайте http://altastroy-nn.ru/katalog/santekhnika/dushevye-kabiny/dush.html представлен широкий выбор, и вы сможете легко приобрести ту модель, которая вам идеально подходит. Душевой поддон чаще всего покупатель выбирает самостоятельно. Лучше отдавать предпочтение тому, который был изготовлен из чугуна или акрил). Что касается глубины, то для семьи с детьми, оптимальный вариант – глубокий поддон, соответственно вода будет не так интенсивно расплескиваться.

В последнее время огромное количество людей отдают предпочтение душевым боксам. По сути – это те самые душевые кабины, но имеют дополнительные бонусы. В продаже представлено огромное количество вариаций. Во-первых, самым большим спросом пользуются боксы с функцией турецкий хамам или сауна. Интенсивность подачи воды легко настраивать самостоятельно. В таком боксе можно не только принять душ, но и хорошо попарится, расслабится после трудового дня. В сантехнических магазинах представлены модели со встроенными радио, CD проигрывателями, несколькими направляющими воды. Действительно, определиться с выбором не просто. Даже если у вас совершенно небольшой бюджет, то вы легко сможете позволить себе приобрести душевой бокс. Дело в том, что его стоимость не намного выше ванны или душа.