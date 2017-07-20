Профнастил — оптимальный вариант для забора

Каждому владельцу собственного дома или дачного участка хочется иметь красивый и функциональный забор. Главная его задача – защита от посторонних глаз и воров. Понятно, что если кто-то уж сильно хочет посетить ваш участок, то никакой забор от этого не убережёт. Однако, чем меньше будет видно с улицы, тем больше вероятность, что на ваше добро никто не посягнёт. Какой же материал для забора лучше выбрать, чтобы он не только справлялся с возложенными на него функциями, но и имел эстетичный вид? Неплохо было бы, чтобы стоимость такого забора была не слишком высока. Всем этим требованиям отвечает профнастил.

Этот материал имеет ряд достоинств, которые и обеспечивают его популярность на рынке. Первое и, пожалуй, самое главное – это простота монтажа. Листы профнастила, которые имеют, как правило, два метра в высоту и чуть более метра в ширину обладают небольшим весом. Для монтажа достаточно обзавестись одним помощником. А если такового не имеется, то можно справиться и без него.

Второй фактор, который делает профнастил популярным на рынке – ценовая политика. Нужно отметить не только его среднюю стоимость, но и соотношение «цена–качество». Профнастил является одним из самых прочных материалов и имеет эксплуатационный срок, превышающий 20 лет. Единственное о чём нужно помнить, это соответствующий уход. Забор из профнастила нужно обязательно красить. Ведь основа материала – это металл, который подвержен коррозии.

Эстетический вопрос

Что касается эстетики, то производители позаботились о том, чтобы профнастил удовлетворил желания каждого потенциального клиента. Следовательно, цветовая палитра для данного материала ничем не ограничена. Также вниманию потребителей представлен профнастил разных фактур, где есть листы, которые имитируют камень или дерево различных пород. Забор из такого профнастила станет украшением даже самого изысканного и элитного дома. Стоимость его будет отличаться от более простых листов. Но при этом она будет значительно ниже, чем у камня, который имитируется. Подробнее о формах рельефа и цветах можно узнать на странице http://кровля66.рф/profnastil/

Стоит обратить внимание и на возможности объединения профнастила с другими материалами. Он отлично сочетается с камнем, кирпичом, коваными элементами и т. д. Можно между листами профнастила поставить столбы, облицованные кирпичом, а поверх листов установить кованые элементы. Как вариант, можно нижнюю часть забора соорудить из кирпича, а затем плавно перейти к листам профнастила. Вариантов на самом деле очень много. Всё зависит от ваших желаний, дизайна самого дома и дополнительных построек. Ведь забор должен гармонировать со всеми постройками, находящимися на территории, которую он ограничивает. А с профнастилом добиться гармонии на вашем участке будет несложно.

Особенности монтажа

Монтаж такого забора не является трудной задачей. В первую очередь нужно произвести замеры и приобрести материал. Кроме самого профнастила, для монтажа забора понадобятся металлические трубы, кронштейны, саморезы, краска и грунтовка.

Начнём с выбора профнастила. Производители предлагают листы разной толщины. Для забора идеальная толщина – 0,5 мм. Более толстые листы подойдут для ограждения производственных объектов или стройки. А более тонкие листы применимы для дополнительного укрытия, например, сарая или козырька. Да и при монтаже такого легкого материала могут возникнуть неудобства.

В процессе монтажа не обойтись без металлических труб, формирующих каркас будущего забора. Трубы, которые будут установлены вертикально между секциями забора, должны иметь высоту 3 метра (если ставится стандартный 2-метровый забор). Длина секции составляет 2,5 метра. На них кронштейнами горизонтально устанавливают трубы меньшего диаметра. Расстояние между горизонтальными трубами должно составлять 1,2 метра. Альтернативой кронштейнам может выступать сварка.

Саморезы необходимы для того, чтобы прикрутить листы профнастила к металлическому каркасу. А грунтовка и краска, предназначенные для наружных работ, используются на последнем этапе. Обработанный металл не подвергается коррозии.

Начать работу следует с разметки участка. Затем приступаем к подготовке ям для вертикальных столбов. Глубина этих ям составляет 1,2 метра. Установленные в ямы столбы заливаются бетоном. Далее крепим горизонтальные трубы (лаги) и металлический каркас готов.

Прежде чем приступить к установке листов профнастила, необходимо подождать, пока застынет бетон. После монтажа остаётся только обработать профнастил грунтовкой и краской.

Забор из профнастила долговечен и нетребователен в уходе. К тому же этот материал средней ценовой категории. Он станет украшением вашего земельного участка, а выполнить его монтаж можно своими руками!