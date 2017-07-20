100+ Forum Russia приглашает на уникальную строительную выставку

На выставке можно будет увидеть новинки от более чем ста отечественных и зарубежных компаний.

Крупнейшая выставка достижений и инноваций в строительстве пройдет на Урале в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+Forum Russia. Участники и гости смогут увидеть строительный 3D-принтер, узнать, что такое «ячейка типа F» и прокатиться на большегрузе.

С 4 по 6 октября 2017 года в Екатеринбурге соберутся более ста ведущих компаний России и зарубежья, которые занимаются инновационными технологиями, материалами и исследованиями в разных сферах строительной отрасли. Компании представят свои достижения и поделятся опытом строительства уникальных зданий и конструкций. Выставочные стенды расположатся в третьем павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и займут площадь в 10 000 квадратных метров. На открытой площадке перед зданием выставочного центра разместится экспозиция строительной техники.

«Деловой форум, которым было наше мероприятие три года подряд, по праву был признан авторитетами в области строительства,- комментирует ответственный секретарь оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус. – Работая с компаниями, презентующими свои успешные проекты и кейсы, мы осознали потребность в демонстрации их возможностей и достижений. Так родилась идея выставки, поддержанная как девелоперами, так и производителями строительных материалов и техники, а также инновационных технологий».

Так, на выставке будет представлена разработка уральского предприятия по строительству домов на 3D-принтере. Опыт такого строительства уже есть в Китае, экспериментальные объекты также печатались в Свердловской области и в Москве.

Российские девелоперы представят уникальные новейшие разработки в строительной сфере и технологиях комфортной среды. Уральские застройщики познакомят посетителей выставки со своими новыми объектами. Впервые будет представлен макет крупнейшего проекта по застройке Екатеринбурга – жилого комплекса «Уральский», который представляет собой отдельный жилой район площадью 25 га.

В рамках экспозиции специалисты Крыловского государственного научного центра покажут свою уникальную разработку – ландшафтную аэродинамическую трубу, используемую для испытаний макетов различных сооружений и определения ветровых воздействий на высотные здания, большепролетные мостовые конструкции и другие уникальные объекты с учетом окружающего ландшафта. На выставке будет представлен действующий макет трубы. Сама же она имеет рабочую поверхность 18 метров и является единственной в России по возможностям проведения аэродинамических испытаний архитектурных объектов.

Посетители выставки увидят макет легендарного памятника конструктивизму – экспериментальную двухъярусную квартиру-ячейку типа F, построенную в Екатеринбурге в 30-е годы по проекту архитектора Моисея Гинзбурга. Накануне выставки отреставрированную квартиру откроют для посещения.

Все три дня 100+ Forum Russia на уличной экспозиции выставки будет проводиться тест-драйв строительной техники. Все желающие смогут протестировать новейшие образцы мировых производителей и покататься на большегрузной технике, пройдя вводный инструктаж.

Участие в форуме и посещение выставки бесплатно, по предварительной регистрации. Регистрация на форум и выставку на сайте http://www.forum-100.ru/ .