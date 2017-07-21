Выполнение ряда работ требует специальной экипировки, которая обеспечивает рабочим комфорт, а также надежно защищает тело человека от различных повреждений и погодных факторов. Следует отметить, что параметры спецодежды во многом определяются спецификой трудовых обязанностей сотрудников предприятия, для которых она предназначена.

В частности, спецодежда работника охранного предприятия будет существенно отличаться от экипировки рабочего, который занимается промышленным альпинизмом.

Как правильно выбрать спецодежду

На выбор спецодежды влияет целый ряд факторов. Так, помимо вида работ, при покупке экипировки работников предприятия следует учитывать сезонность и климатические факторы.

Кроме того, спецодежда должна быть легкой, удобной в носке и иметь комфортный покрой, который не сковывает движение человека. Особое внимание следует уделить материалу, из которого сшита экипировка – ткань должна быть не маркой, износостойкой и воздухопроницаемой. Для работников опасных профессий, которые в процессе работы контактируют с опасными веществами, используются материалы со специальной пропиткой.

Где купить спецодежду

В настоящий момент на отечественном рынке функционирует целый ряд предприятий, освоивших выпуск спецодежды. Одним из них является компания «ТексОблТорг», являющаяся владельцем торговой марки «Барболета». Предприятие, основанное 15 лет тому назад в Иваново, производит экипировку для представителей разных профессий, в том числе для сотрудников охранных фирм, монтажников, сварщиков, разнорабочих и представителей прочих профессий.

Лица, которые заинтересованы в том, чтобы купить спецодежду из Иваново, могут пройти по ссылке http://barboleta.ru/specodejda, которая приведет на официальный сайт предприятия.

Условия сотрудничества

Компания приглашает к сотрудничеству оптовых покупателей, предлагая им выгодные условия приобретения товаров. Партнеры компании могут приобретать спецодежду по минимальной цене предприятия-производителя, тем самым избежав дополнительных затрат, связанных с оплатой услуг посреднических структур.

Помимо этого, покупатели могут рассчитывать на предоставление скидок, размер которых зависит от объема поставки товара.

Поэтому, если вам необходима качественная спецодежда по доступной цене, приобретайте изделия ТМ «Барболета» у производителя.