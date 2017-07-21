Перепланировка: готовь телегу (проект) зимой

Специалисты компании «Ресог» ( http://resog.ru/ ) рекомендуют всем гражданам, планирующим на весну-лето 2017 года перепланировку своего жилья, уже сейчас подумать о ее легализации.

В преддверии традиционного для нашего климата сезона ремонтно-строительных работ многие владельцы квартир начинают задумываться об их обновлении – выбирают новый дизайн интерьера, исследуют рынок современных отделочных материалов, ищут опытных и квалифицированных мастеров для реализации своих задумок.

Если планируется не просто косметический ремонт, а изменение геометрии помещений, подпадающее под юридическое понятие «перепланировка», важно не забывать о том, что, согласно законодательству РФ, такие работы могут производиться только после получения соответствующего разрешения.

Игнорирование этого требования переводит собственника квартиры в разряд административного правонарушителя с соответствующим наказанием:

1. Штраф. На начало 2017 года в Москве и МО размер штрафа за незаконную перепланировку для частных лиц невелик (до 2 500 рублей). Но уже в декабре 2016 года в прессе появилась информация о том, что планируется его увеличение до 100 000.

2. Требование узаконить перепланировку или вернуть квартиру в первоначальный вид, если работы были выполнены с грубыми нарушениями строительных норм и правил. При отказе собственника подчиниться этому требованию возможно решение этого вопроса через суд вплоть до отчуждения квартиры. Такие инциденты уже были.

Кроме того, незаконная перепланировка существенно снижает цену квартиры (до 20%) на рынке недвижимости и вызывает определенные затруднения в юридических сделках с недвижимостью (продажа, передача в наследство, ипотека и т.д.)

По неофициальной статистике от 80 до 90% всех перепланировок в нашей стране незаконны. Это связано в первую очередь со сложностью самой процедуры согласования.

Не существует единого закона о перепланировке, ее согласование регулируется нормами ЖК и ГК РФ, а также многочисленными актами региональных властей. В Москве и Московской области это Постановление Правительства Москвы № 508-ПП от 2011 года. Согласно этому Постановлению и п. 3.7 Приложения к нему, для согласования перепланировки необходим ее проект и техническое заключение о возможности проведения планируемых работ и их безопасности.

При наличии грамотно выполненного проекта и ТЗ вся процедура согласования существенно упрощается. Собственник квартиры самостоятельно сдает пакет документов в службу единого окна МФЦ по месту жительства и через 20 дней получает разрешение на перепланировку, действительное в течение 12 месяцев.

Компания «Резог» предлагает разработку проектной документации перепланировок для самостоятельного согласования. В настоящий момент действует скидка 10%. Срок изготовления – 5 рабочих дней.

Таким образом получить разрешение на перепланировку можно в течении месяца и после этого спокойно приступать к работам, не переживая о том, что добрые соседи пожалуются на ее незаконность.

Справка

Компания «Ресог» более 8 лет занимается проектированием и согласованием перепланировок в Москве и Московской области. В ее портфолио более 1000 спроектированных и успешно согласованных объектов. В компании «Ресог» реализован свой собственный подход к проектированию и согласованию, заключающийся в том, что проектировщики знают все юридические тонкости согласования, а согласователи имеют опыт проектирования. Именно поэтому даже самостоятельное согласование проектов от «Ресог» всегда проходит максимально просто и быстро. Компания «Ресог» имеет собственный допуск СРО.