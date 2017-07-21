Преимущества и недостатки СРО

Многие люди не понаслышке знают, что такое СРО. В 2008 году после принятия ряда законов многие строительные и ремонтные организации обязали вступать в СРО. Но кому это необходимо и какая польза от этого? СРО имеет как свои преимущества, так и недостатки. В чем же они заключаются?

Основная цель создания саморегулируемых организаций – это максимальное уменьшение вмешательства государственных органов в отношения между заказчиком и исполнителем. Дело в том, что теперь разрешение на проведение определенных работ дает не государство, а СРО. То есть теперь основным способом деятельности является саморегулирование. Лицензия больше не нужна. Специалисты в конкретной области собираются и принимают решение относительно того, что же хорошо, а что плохо. Вместе они создают единые стандарты, которым должны соответствовать стремящиеся к успеху фирмы. Узнать подробнее о вступлении в СРО можно в компании “Альянс-Финанс”.

Скажем, если директор какой-то фирмы решил вступить в СРО, он получит немало пользы. В первую очередь он получит свидетельство того, что его продукция имеет соответствующее качество. Кроме того, компаниям, предлагающим некоторые виды работ, требуется обязательное вступление в СРО. К тому же, ему больше не нужно будет получать лицензию на выполнение своих работ. Также у него появится доступ к созданию стандартов и различных нормативных документов. В них будут указаны правила игры на конкретном рынке. Если работу будут выполнять профессионалы, то ее качество станет значительно лучше. Если возникнет экстренный случай, руководитель компании, вступившей в СРО, сможет воспользоваться фондом компенсации для того, чтобы устранить ошибки.

Все вроде бы хорошо, но дело в том, что закон проработан еще не до конца. Ему требуется доработка и длительная проверка на практике. Всем игрокам рынка в какой-то определенный момент придется вступить в СРО. Скорее всего, что это будет единственная СРО в регионе. При этом в плюсе окажутся лишь большие компании. Ведь у мелких фирм может не хватить финансовых возможностей на это. Ведь цена на вступление в СРО окажется немаленькой.