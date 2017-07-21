Обслуживание газовых котлов

Правильная работа газового котла – это залог уюта в доме и комфортного микроклимата, а также безопасности всех жильцов. Своевременное устранение неисправностей дает возможность существенно сократить текущие затраты на обслуживание и эксплуатацию. Чтобы поддерживать оборудование в отличном состоянии, необходимо уделять особое внимание всем типам ремонтных работ, которые должны выполняться исключительно профессионалами.

Типы ремонта

Газовые котлы в отопительный сезон работают непрерывно и испытывают серьёзные механические и тепловые нагрузки, а потому их износ происходит достаточно быстро. Основные параметры текущего обслуживания всегда можно найти в технической документации, которая обязательно прилагается к оборудованию. Но в целом работы по ремонту и проверке можно разделить на три категории:

регулярные;

капитальные;

восстановительные.

Регулярное обслуживание проводится обязательно до начала отопительного периода и по его окончании. Подготовка к «периоду покоя» оборудования обязательна, ведь длительное отсутствие эксплуатации может повредить основные узлы. Капитальное обслуживание проводится согласно техническим параметрам и включает в себя проверку, чистку и замену тех деталей, которые имеют изначально самый большой ресурс, а это вентиляторы, теплообменники, сальники и разнообразные клапаны. Восстановительные работы требуются только в случае возникновения поломки. Все эти виды работ проводит компания «Аверс» с использованием современного оборудования.

Куда обращаться

Любое газовое оборудование должно обслуживаться только профессионалами и опытными специалистами. Если требуется обслуживание котлов в Чехове, то сайт http://www.aversgaz.ru/ от лица компания «Аверс» предлагает данную услугу и реализует ее на высоком уровне. Доверить свою безопасность стоит только сертифицированной команде, которая прошла обучение от самых крупных и известных мировых производителей.

Такой подход к ремонту не только обеспечит длительное безаварийное использование даже самых мощных котлов. Главное преимущество ремонта сертифицированной компанией – сохранение всех гарантийных обязательств от производителя. После истечения срока этих гарантий уже сама ремонтная бригада будет давать гарантию на все выполненные работы и на те запчасти, которые были заменены. Самым удобным вариантом будет заключение долгосрочного договора на обслуживание всех видов в сервисном центре.

По материалам сайта http://www.aversgaz.ru/