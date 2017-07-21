Проект производства работ в строительстве

Процесс строительства предполагает обязательную разработку проекта производства работ (ППР), который позволяет существенно облегчить организацию возведения объекта. В частности, при грамотно разработанном плане удается упростить планирование различных процессов, а также не нарушить сроки и технологию выполняемых монтажно-строительных работ.

Необходимо отметить, что в ППР обязательно указывают порядок проведения подготовительных, организационных и основных видов работ. Учитывая стремительное развитие в России строительной отрасли, на отечественном рынке функционирует ряд предприятий, которые специализируются на разработке ППР. Одним из них является компания «АБВ-Проект», обладающая десятилетним опытом работы в данной сфере. На данный момент специалисты компании разработали свыше тысячи ППР. Важно подчеркнуть, что компания «АБВ-Проект» обладает всеми необходимыми разрешительными документами, а также допусками СРО. Кроме того, у предприятия имеется разрешение на проектирование производства работ нефтяных, нефтехимических и прочих особо опасных объектов.

Отдельно следует отметить штат компании. Специалисты компании в совершенстве освоили порядок разработки проекта производства работ ППР, а также прошли аттестацию в области промышленной безопасности.

Сильной стороной компании «АБВ-Проект» является полная адаптация к требованиям, которые выдвигают различные заказчики. В частности, компания без труда в процессе разработки ППР сможет учесть как требования иностранных корпораций, так и требования российских предприятий, имеющих внутренние стандарты.

На все проекты, выполненные разработчиками компании «АБВ-Проект», предоставляется бессрочная гарантия качества.

На стоимость разработки ППР оказывает влияние множество факторов. Поэтому даже для предварительного расчета цены, необходимо знать исходные данные проекта, такие как виды и объемы работ, которые предполагается выполнить на объекте. Для расчета окончательной стоимости разработки ППР потребуется проектная документация на объект, а также ведомость работ по проекту и прочие бумаги. После изучения документов сотрудниками «АБВ-Проект» будет разработано коммерческое предложение. В случае, если предложенные условия устроят клиента, между сторонами будет заключен договор, и специалисты приступят к разработке ППР.