Особенности строительства подстанций

В современной энергетической системе важнейшую роль играют электрические подстанции. Именно монтаж подстанции считается одним из основных этапов электрификации как промышленных объектов, так и жилых зданий. От качества используемого в подстанции оборудования, во многом будет зависеть надёжность всей энергосистемы, её производительность и срок службы.

Поэтому к вопросу проектирования и монтажа подстанций нужно подходить максимально ответственно и доверять подобные работы только высококвалифицированным специалистам.

Сегодня строительство, модернизация или реконструкция подстанции, а также наладка и подключение оборудования представляет собой целый комплекс различных инженерных и технических решений. Только системный подход может позволить в итоге получить надёжную электрическую сеть, которая будет работать долгие годы без сбоев и неполадок. На сайте http://enprem.com вы можете найти много полезной информации о работе компании, которая специализируется на проектировании и последующем монтаже электрических систем различной сложности. Эта компания располагает собственной электролабораторией, что позволяет ей решать множество проблем, связанных с расчётом мощностей и оформлением соответствующих документов. Также в этой компании можно заказать кабельные линии различной мощности.

Перед началом монтажа электрической подстанции необходимо полностью завершить все строительные работы. Должна быть подготовлена площадка и обустроен прочный фундамент для последующего монтажа опорных элементов. Необходимо подготовить специальные коммуникационные траншеи, которые будут использованы для прокладки контура заземления. Обязательно наличие ограждения.

После этого можно приступать к строительству самой подстанции и закладке необходимых крепёжных элементов. Затем проводится монтаж системы освещения и вентиляции. Учитывая особенности климата, вы должны позаботиться о защите оборудования от попадания влаги и сильных перепадов температуры. Также нужно учесть возможное воздействие подземных вод.