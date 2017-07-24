Преимущества японских фасадов

Благодаря появлению на рынке вентилируемых фасадов, стало доступным создание многообразных решений облицовки. Здания, как правило, отличаются по назначению. Это могут быть объекты городской инфраструктуры, многоэтажные жилые комплексы, частные строения. Для каждого фасада облицовочные материалы выбираются в соответствии с потребностями.

Многоэтажные жилые строения в большинстве случаев облицовывают керамогранитом. Если при облицовке панельного жилого дома застройщик хочет более выгодно решить данную задачу, то использует листовой фиброцемент. Несмотря на практически одинаковую стоимость такого материала с керамогранитом, подсистема под него выходит экономичной, так как шаг профилей под фиброцементные листы делается более широким.

При решении выбрать отделку для фасада коттеджа, которая не будет типичной и будет отличаться от отделки близстоящих домов, то оптимальным вариантом станут японские вентилируемые фасады. Панели или плитки для вентилируемых фасадов от японских производителей имеют высокий уровень популярности не только для отделки домов частного сектора, но и магазинов, кафе, ресторанов и других объектов городской инфраструктуры.

Японские вентилируемые фасады получили признание у российских потребителей, так как отличаются высоким уровнем качества и долговечностью. Стандартные размеры панелей лежат в пределах границ и составляют 455х3030 мм, толщиной 14-21 мм. Размеры в основном зависят конструктивных особенностей материала. Главная особенность такого фасадного материала заключается в его несложном монтаже. Инструкция, прилагаемая к фасаду, позволит профессионалам легко разобраться с облицовкой фасадов различной сложности.

Положительным является и тот факт, что крепежные системы и элементы являются идентичными и могут замещаться аналогами от других производителей. Имея возможность самостоятельно компоновать те или иные части материала на фасаде, вы можете получить эксклюзивное дизайнерское решение. Нельзя обойти вниманием и уникальную особенность, которая заключается в самоочищающейся поверхности. На таких фасадах не накапливается пыль, грязь, каминная сажа и копоть.

Облицовочный японский материал имеет максимально приближенную к натуральной фактуру:

кирпича;

сланца;

камня;

декоративной штукатурки.