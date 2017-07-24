Преимущества каркасных домов

Практически все люди, мечтающие о собственном доме, слышали о каркасных домах. Однако подобные технологии пока не являются достаточно распространенными, поэтому многие сомневаются, стоит ли возводить такое жилище. Специалисты могут подтвердить – стоит! Они имеют немало преимуществ по сравнению с традиционными вариантами.

В первую очередь их все нарастающая популярность объясняется тем, что стоимость каркасных домов находится на достаточно доступном практически для любого человека уровне. Позволить себе подобное жилище без труда сможет абсолютно каждый. И это даже при учете отделки и фундамента! Поэтому каркасные дома можно смело назвать самым дешевым вариантом для тех, кто хочет иметь собственный дом. Об этом хорошо известно за рубежом – недаром они так распространены за границей.

Немаловажным фактором для вас должно стать и то, что каркасные дома возводятся очень быстро. Это объясняется тем, что этот процесс – очень прост, поэтому справиться с ним сможет даже неопытный человек. А если вы обратитесь к специалистам, то все строительство займет не больше одного месяца. А если учитывать еще и отделку, то срок увеличится всего на месяц или еще меньше, так как все зависит от сложности. Сюда же можно включить и работу по устройству фундамента.

Кроме того, людей привлекает то, что затраты на эксплуатацию каркасного дома гораздо ниже, по сравнению с деревянным. Не секрет, что у последних нужно время от времени обновлять фасад. А в случае с каркасными домами. такой необходимости не возникает. Также материал, из которого возводят такие дома, обладает низкой теплопроводностью. Это значит, что в нем всегда будет тепло, даже если за окном будет сильный мороз. Это позволит значительно сократить затраты на отопление жилища. В таком жилище будет прохладно летом. А от шумных детей вас спасет достаточно высокий уровень звукоизоляции.

Таким образом, каркасные дома действительно обладают множеством преимуществ, которые выгодно отличают их от прочих видов строений. Именно по этой причине они становятся все более востребованными. Сейчас вы можете заказать их даже в специализированных компаниях.