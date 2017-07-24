Готовые дома из профилированного бруса

Одним из востребованных стройматериалов в возведении частных домов стал профилированный брус, получаемый из обрезного бревна, параметры которого вымерены с большой точностью. Брус, используемый в строительстве, отличается прочностью, долговечностью, красивым внешним видом и не нуждается во внешней отделке, что удешевляет постройку в целом.

Привлекательный вид брус приобретает благодаря правильной геометрической форме и гладкости поверхности. Каркас из материала получается идеально ровным, смотрится натурально и красиво. Благодаря технологии сборки, используемый утеплитель остается незаметным. Соединяется профилированный брус с вылетом в чашу, вырубленную в древесине, куда вкладывается поперечный элемент. Такая сборка конструкции является самой надежной и удобной.

Строения из данного материала не нуждаются в дополнительных работах во время процесса усадки и в последующее время. Естественная усадка не вызывает деформации стен, а сохраняет первоначальную ровность. На сайтах организаций, таких как http://mechta-stroy.ru/doma-iz-brusa , можно ознакомиться с готовыми решениями домов из бруса и выбрать подходящий вариант по площади и конечной стоимости.

Часто решающим фактором выбора строительства дома из профилированного бруса становится экологичность. В возведенном из него доме в любое время года поддерживается комфортная температура, что делает его уютным и практичным. Это связано с тем, что профилированные бревна в отличие от клееного бруса, который не обладает такими свойствами, «дышат». Постоянный воздухообмен обеспечивается торцами и стенами в пределах 30%.

В строении из данного вида бруса уровень оптимальной влажности и кислорода регулируется самостоятельно, а тепло равномерно распределяется. Зимой в нем тепло, а летом – прохладно. Выбирая готовый проект, будущий домовладелец точно будет знать его конечную стоимость и пребывать в уверенности о том, что он будет выполнен из качественных материалов, так как на строение дается гарантия. При возникновении каких-либо неполадок они устраняются без дополнительной оплаты.