Керамическая плитка от магазина “УралКафель”

Для отделки ванной комнаты следует использовать высококачественные материалы, которые устойчивы к высокой влажности и температурным перепадам, а также отличаются прочностью. Данным требованиям в полной мере соответствует керамическая плитка, которая традиционно считается оптимальным материалом для отделки пола и стен ванных комнат.

Сегодня на отечественном рынке функционирует ряд предприятий, главной специализацией которых является реализация керамической плитки. Одно из них – компания «УралКафель», которая предлагает всем желающим приобрести высококачественную плитку российского производства в режиме онлайн. Торговое предприятие имеет статус официального партнера ряда известных производителей, таких как Завод керамической плитки «УралКерамика», а также компаний «Пиастрелла», «Керамир» и прочих. Благодаря прямому сотрудничеству с производственными предприятиями, компания «УралКафель» может приобретать товар напрямую у производителей, минуя различные посреднические структуры. Минимизация издержек за счет расходов, связанных с оплатой услуг посредников, позволяет компании «УралКерамика» устанавливать лояльные отпускные цены, тем самым обеспечивая лучшее соотношение и цены, и качества товара.

Также предприятие реализует импортную плитку, стоимость которой также установлена на демократичном уровне.

Для того чтобы обеспечить покупателям комфортную покупку плитки, на сайте компании предусмотрена удобная система навигации, которая позволяет быстро подобрать нужный товар. Например, покупатель, который заинтересован в приобретении такого товара, как керамическая плитка для ванной, может открыть каталог компании, где представлены различные коллекции, которые включают в себя настенную и напольную плитку, а также декоративные элементы.

Покупатели, которые затрудняются самостоятельно определить, какое количество плитки им необходимо для отделки ванной комнаты или какого-либо другого помещения, могут воспользоваться онлайн-калькулятором, имеющемся на сайте магазина. Для этого покупателю необходимо указать в электронной форме параметры помещения и габариты плитки, а также схему облицовки поверхности.

Любая плитка, представленная в каталоге магазина «УралКафель», может быть доставлена покупателям в любую точку Новосибирска, а также в различные регионы России.