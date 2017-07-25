Особенности бурения скважин на воду

Несмотря на достаточно широкое распространение централизованного водоснабжения и его относительную доступность, до сих пор в нашей стране остаётся множество населённых пунктов, в которых доступ к питьевой воде ограничен. Поэтому бурение скважин остаётся довольно востребованной услугой, к которой всё чаще прибегают владельцы земельных участков.

Использование скважины может стать отличной альтернативой традиционному водопроводу ещё и потому, что её дальнейшая эксплуатация стоит значительно дешевле, чем оплата воды по современным тарифам. Из-за этого многие владельцы загородных домов и коттеджей стали отказываться от использования водопровода и отдают предпочтение собственным скважинам.

Сегодня существует несколько способов бурения. Одним из самых доступных и распространённых считается шнековое бурение. Эта технология позволяет получать скважины диаметром от 6 до 80 см. Глубина скважин может достигать пятидесяти метров, чего вполне достаточно для получения качественной и чистой питьевой воды. На сайте bgs116.ru вы сможете узнать о компании, которая предоставляет услуги по бурению скважин в Казани. Эта фирма располагает всем необходимым оборудованием и техникой для бурения водяных скважин. Вы сможете там узнать стоимость выполнения работ, а при необходимости получить консультацию специалиста, который расскажет вам об особенностях бурения в том или ином районе Татарстана.

Роторное бурение даёт возможность бурить скважины в самых разных типах почв. Даже в скальной породе можно оборудовать скважину, используя специальную роторную буровую установку. В таком виде бурения применяется прочное долото, которое разбивает породу, а с помощью глинистого раствора порода вымывается из скважины. Для бурения особо прочных пород используются специальные утяжелительные трубы. Этот тип бурения дороже шнекового, но при этом оно занимает меньше времени.

А ещё существует ударно-канатное бурение. Подобный тип бурения сегодня применяется довольно редко, так как является устаревшим, требует больших трудовых затрат и занимает много времени.