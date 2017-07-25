Какие инструменты нужны в доме

Даже для тех, кто не привык делать даже мелкий ремонт своими руками, есть небольшой список обязательных инструментов, которые должны быть в каждом доме. Увы, как показывает практика, даже приглашенный мастер не всегда имеет на руках все необходимое, а бежать в магазин за каким-то инструментов не всегда удобно. Так что нужно в каждом доме?

На первом месте по полезности и степени необходимости всегда стоит такой предмет, как “Plunger” или, по-простому, груша. Идеальная и незаменимая вещь для пробивания забитых труб. Специалисты подсказывают, что лучше иметь сразу две такие груши – одну для унитаза, а другую использовать для прочистки раковин.

Набор гаечных ключей тоже считается незаменимым. Для того, что бы укрепить разболтавшуюся полку шкафа мастер совсем не нужен, а нужен только ключ. Можно собрать набор из 10-15 подобных инструментов. И, если уж речь пошла о мелком ремонте, то плоскогубцы тоже пригодятся.

Конечно, такие инструменты, как сверла по стеклу могут пригодиться нечасто, однако в большом часом доме могут быть актуальны и они. Оптимальны они для работы, например, с зеркалами.

Обязательно всегда под рукой нужно иметь рулетку и фонарик. В первом случае это может быть необходимо тогда, когда нужны какие-то срочные обмеры. Даже при заказе мебели бывает важно сделать замеры того места, где будут размещаться шкафы или полки. А фонарик пригодится тогда, когда при ремонте нужно будет заглядывать в труднодоступные места или когда нужно будет обесточить помещение.

Молоток и кусачки тоже являются важным атрибутом для мелкого текущего ремонта. Это базовые инструменты, которые не займут много места на полке, а в использовании актуальны всегда.

В любом доме должен быть и специальный шприц, с которым проводят работы по уплотнению швов. Кажется, что это довольно специфическое приспособление, однако именно оно способно упростить сложную работу в разы. Иногда обработка швов становится вполне выполнимым заданием даже для тех, кто с ремонтом никогда дела не имел.

И, конечно, клейкая лента – верный спаситель для быстрой починки чего-то лопнувшего или расколотого.