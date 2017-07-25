Бесшовное покрытие из резиновой крошки

Одним из наиболее подходящих материалов для покрытия спортивных или детских площадок является покрытие из резиновой крошки. Этот современный материал получает всё большее распространение благодаря своим эксплуатационным характеристикам и доступности. Это покрытие отличается прочностью и устойчивостью к воздействию влаги.

Кроме спортивных площадок, такая крошка отлично подходит для покрытия участков с высокой пешей нагрузкой, поэтому всё больше строительных компаний стали использовать его в качестве альтернативы традиционным покрытиям, таким как асфальт, бетон или плитка.

Популярность использования резиновой крошки для обустройства различных спортивных площадок обусловлена тем, что этот материал обладает упругостью и не скользит. Рулонное покрытие, в основе которого лежит резиновая крошка, имеет ровный и достаточно упругий верхний слой. Это создаёт амортизирующий эффект и повышает безопасность при падениях, что очень важно для спортсменов. На сайте http://eastimpex.ru можно найти информацию о производителе такого покрытия. Там вы найдёте информацию об этой компании и узнаете об особенностях монтажа и последующей эксплуатации резинового покрытия. Также через этот сайт можно заказать изготовление покрытия из резиновой крошки для дорожек, детских и спортивных площадок, для гаража или для дачи.

Одним из преимуществ такого покрытия считается простота ухода за ним. В порах покрытия не скапливается вода или пыль. Для очищения площадки достаточно просто промыть её водой. Для очистки необязательно использовать какие-либо моющие средства, так как практически любые виды загрязнения смываются простой водой. Такое бесшовное покрытие не впитывает влагу, поэтому его можно эксплуатировать практически сразу после дождя.

При изготовлении покрытия используются специальные красители, которые позволят создавать эксклюзивные и оригинальные дизайнерские проекты с применением такой крошки, а так как этот материал является продуктом вторичной переработки, то его стоимость остаётся относительно невысокой и доступной.