Строительные работы от компании “Брегат”

Вы планируете построить уютный дачный дом или комфортный загородный коттедж? Тогда вас должно заинтересовать предложение компании «Брегат», которая предлагает строительство домов «под ключ» из различных материалов, а также выполняет отдельные строительные работы, такие как перекрытие крыши, строительство фундамента, заборов и прочие виды услуг.

Предприятие выполняет работы любой сложности, а также осуществляет внутреннюю отделку помещений, установку окон и дверей. В штате компании работают специалисты высокой квалификации, обладающие богатым опытом. Вместе с тем, несмотря на высокий уровень профессионализма сотрудников компании «Брегат», цены на строительство домов и прочие виды работ, предлагаемые предприятием, является вполне лояльным. В частности, монтаж столбчатого фундамента обойдется заказчику в сумму от 2 тыс. рублей за один квадратный метр, а монтаж одного погонного метра бетонного секционного заграждения – сумму от 1 тыс. рублей. Ознакомиться с прейскурантом цен можно на официальном сайте предприятия в соответствующем разделе.

Следует отметить, что строительная компания оказывает полный спектр услуг, включая разработку проекта, строительство дома или другого объекта, а также черновые и финальные отделочные работы внутри здания, установку сантехники. Важно подчеркнуть, что строительная компания выполняет не только строительство коттеджей, но и возводит бани, заборы, беседки и прочие небольшие объекты, которые можно отнести к малым архитектурным формам. Пройдя по ссылке http://bregat.ru/stroitelstvo/, все желающие могут подробно ознакомиться с перечнем услуг, которые предлагает компания «Брегат».

Отдельно стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день предприятием было успешно реализовано множество различных проектов. Фотографии некоторых объектов, возведенных специалистами компании, можно увидеть в разделе «Галерея» на портале предприятия.

Лица, которых заинтересовала возможность сотрудничества с компанией «Брегат», могут связаться с представителями предприятия в телефонном режиме или путем отправки электронного сообщения и получить квалифицированную консультацию по различным вопросам, связанным с выполнением строительных работ. Также все желающие могут посетить екатеринбургский офис предприятия, который находится по адресу: улица Белинского, дом 86, секция 7, офис 405.