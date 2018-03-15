Ламинат Ecoflooring из Германии

Ламинат Ecoflooring, как и все товары, произведенные в Германии, отличается отменными эстетическими показателями и высоким качеством. Ecoflooring занимает одну из лидирующих позиций на рынке напольных покрытий и пользуется большой популярностью. Этому способствуют также широкая цветовая гамма, предоставленная немецким производителем, и удобство при монтаже данного ламината. Такое напольное покрытие идеально впишется в любой интерьер. По ссылке https://holz.ua/pol/laminat/shopby/manufacturer-kronopol_platinium/ можно заказать лучшие напольные покрытия.

Изготовление ламинированного паркета Ecoflooring происходит с применением уникальных и традиционных пород дерева.

Отбирается самая качественная и прочная древесина. Европейская технология производства обеспечивает повышенную устойчивость материала к внешним воздействиям и точно передает структуру ценных пород и их цвета. Ламинат Экофлоринг, благодаря этому, является экологически чистым напольным покрытием. Его можно укладывать в помещениях с высокими требованиями к экологической безопасности пола, в частности, в лечебных учреждениях.

Верхний слой ламината ecoflooring представляет собой структурный пластик-ламинат. Такое покрытие не боится воздействия бытовой химии, ультрафиолетовых лучей и выдерживает повышенные температуры. Основу ламината ecoflooring составляет древесноволокнистая плита с влагоустойчивой пропиткой, благодаря чему пол устойчив к атмосферной влажности. Таким образом, это напольное покрытие идеально подходит для помещений с высокой проходимостью. Второй слой ламината экофлоринг – бумажный, определяющий его цвет и фактуру. Функцию противовеса и шумоизоляции выполняет меламин, которым покрыта обратная сторона панелей.

Это вещество необходимо, в частности, для того, чтобы пол не скрипел при ходьбе.

Укладка ламината ecoflooring предельно проста, поскольку каждая панель напольного покрытия имеет замковое соединение на поперечной и продольной сторонах. Клея и дополнительных монтажных приспособлений не требуется.

Важным преимуществом является тот факт, что система крепления Arc Click, используемая немецким производителем, не только позволяет осуществлять монтаж напольного покрытия самостоятельно, но и приспособлена для многократной укладки.

Таким образом, ламинат ecoflooring представляет собой лучшие характеристики напольного покрытия – практичность, экологичность, функциональность и эстетичность. И все это за доступную цену при неизменном качестве. Для тех, кого интересует сочетание этих двух критериев, ламинат Ecoflooring – лучшее предложение на рынке.