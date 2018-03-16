Аренда автокрана в Москве и Московской области: преимущества услуги

При проведении строительных работ различного масштаба неизбежно применение спецмашин, технические и функциональные характеристики которых обеспечивают возможность сократить время и затраты на их выполнение. Помимо строительства, подобные устройства используют в других областях деятельности. Разнообразие видов спецтехники по характеристикам функционала и мощности позволяет подобрать оптимальный вариант соответственно целям проведения работ и их масштабам, условиям эксплуатации и бюджету исполнителя. К категории незаменимых механизмов относятся автокраны, представленные на рынке моделями от отечественных и зарубежных производителей.

В столице в настоящее время идут работы на множестве строительных участков, что отчасти и объясняет высокий спрос на такую услугу как аренда автокрана в Москве и Московской области». Ее востребованность объясняется тем, что далеко не во всех случаях приобретение агрегата выгодно предприятию по самым различным причинам. В то же время использование этой разновидности оборудования позволяет успешно решать множество задач благодаря наличию у него разных достоинств.

Достоинства автокранов

К числу основных достоинств автокранов следует отнести такие плюсы, как:

способность выполнения функций, которые человек осуществить не может (разгрузка и погрузка тяжестей, их подъем на большую высоту и пр.);

возможность сокращения сроков выполнения проектов;

высокая мобильность, что позволяет снизить затраты на доставку транспорта к месту работ;

компактность, позволяющая устройствам выполнять работы в труднодоступных местах;

возможность применения на объектах, находящихся на значительном удалении;

возможность использовать автокраны для выполнения обширного перечня работ в коммунальном хозяйстве, в рекламной деятельности, при проведении ремонта или обслуживании систем энергоснабжения.

Почему аренда автокранов востребована

Автокраны, особенно машины последнего поколения, имеют довольно высокую стоимость. Спецтехника от надежного производителя обладает функционалом и мощностью, способными в разы снизить затраты на проведение работ. Но приобрести новый агрегат могут себе позволить далеко не все предприятия, в частности, развивающиеся. Покупка б\у устройства решает проблему лишь отчасти, поскольку при его использовании не гарантируется должный уровень безопасности. Оптимальным вариантом решения проблемы является аренда автокрана либхер 100 тонн или другой грузоподъемности (в зависимости от потребностей заказчика).

Это рентабельный выход из ситуации, поскольку он обеспечивает максимальное использование финансовых средств. В зависимости от потребностей предприятия арендовать технику можно на различный срок: от одного часа и до месяца с возможностью продления.

Специализированная компания «АвтоКранофф» предлагает к услугам клиентов обширный автопарк, в котором представлены автокраны различной грузоподъемности, функционала и с разной стоимостью аренды. Одним из основных преимуществ сотрудничества с данным предприятием является самая низкая стоимость услуги в Москве и Московской области, что позволяет воспользоваться предложениями компании даже клиентам с ограниченными финансовыми возможностями. Машины, представленные в автопарке «АвтоКранофф», находятся в идеальном техническом состоянии, что подтверждают документы. Кроме того, заключив договор с компанией, клиенты получают множество преимуществ.

Плюсы аренды автокранов

Взяв автокран 100 тонн в аренду, пользователи услуг могут рассчитывать на целый ряд преимуществ, среди которых: