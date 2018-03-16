Системы энергоснабжения в том или ином виде присутствует повсюду. И то, что видит каждые обыватель: розетки, выключатели, счётчики. И то, что видят только специалисты: рубильники, распределительные щиты, проводка, автоматы. И самое главное, о чём практически не думает средний обыватель, всё это нуждается в своевременном обслуживании и ремонте. Для этого разработан целый комплекс мероприятий. Он служит для диагностики неисправностей и технического обслуживания. Это позволяет выявить неисправность до того, как она проявится и выйдет из строя какое-либо оборудование.

Электроизмерительная лаборатория укомплектована профессиональным современным измерительным оборудованием и техникой для проведения испытаний. Вся измерительная техника проходит поверку, поэтому не приходиться сомневаться в его точности и исправности.

Специалисты электроизмерительной лаборатории www.energyc.ru/ работают с объектом до его сдачи в эксплуатацию. Производят монтаж оборудования, от установки опор, до монтажа силовых трансформаторов, электрощитов и систем освещения.

Запуск любой электроустановки, её допуск к эксплуатации, после окончания монтажа начинается именно с лабораторных испытаний. Всё оборудование должно пройти приёмосдаточные испытания. После успешного прохождения всех испытаний и получения соответствующих актов электроустановка включается в работу.

На этом роль лаборатории не оканчивается. Специалисты из лаборатории сопровождают работу объекта. Во время эксплуатации должны делаться контрольные измерения на всём оборудовании объекта. Всё оборудование со временем изнашивается, электрооборудование в том числе. Начиная с вводного автомата и заканчивая розеткой. Для контроля работы оборудования периодически производятся множество замеров. Среди них:

• Сопротивление заземляющих устройств.

• Сопротивление изоляции.

• Проверка сопротивлений между проводниками.

• Проверка срабатывания защитных устройств.

При обнаружении неисправностей, их устраняют, согласовывая с заказчиком.

Ещё одна функция лаборатории – работа в аварийных ситуациях. Проведя соответствующие мероприятия по диагностике неисправностей, сотрудники лаборатории выявят как причину возникновения аварийной ситуации, так и оборудование, повреждённое при аварии. Они же произведут замену вышедшего из строя оборудования и произведут запуск после ремонта.