Рынок недвижимости северной столицы пополнится новым ЖК премиум-класса

На основании полученного осенью 2017 года разрешения на строительство на южном берегу реки Малой Невки, между Лазаревским и Большим Крестовским мостами, возводится жилой комплекс премиум-класса ONE TRINITY PLACE. Девелопером проекта выступает компания GHP Group – финансовая группа, фокусирующаяся на управлении состояниями, прямых инвестициях, M&A и финансово-консультационных услугах.

На основании полученного осенью 2017 года разрешения на строительство на южном берегу реки Малой Невки, между Лазаревским и Большим Крестовским мостами, возводится жилой комплекс премиум-класса ONE TRINITY PLACE. Девелопером проекта выступает компания GHP Group – финансовая группа, фокусирующаяся на управлении состояниями, прямых инвестициях, M&A и финансово-консультационных услугах.

Общая площадь ЖК ONE TRINITY PLACE, включающего 9-этажный многоквартирный дом, составляет более 31 тыс. кв. м. Концепцию комплекса разработали специалисты Squire & Partners, всемирно известного британского архитектурного бюро. Городской ансамбль пополнится идеально вписывающимся зданием с мощным гранитным цоколем, французскими балконами, выразительно очерченными оконными проемами с бронзовыми переплетами и мозаичными панно.

Разработку внутренней отделки статусного жилого комплекса выполнили профессионалы британского бюро 1508 London. Для отделки использованы мрамор и ценные породы дерева, а также другие натуральные материалы.

Услуги строительного контроля за проектом осуществляет инжиниринговая компания SEVERIN DEVELOPMENT. Специалисты обладают важными преимуществами: знают специфику строительства элитных жилых комплексов, нюансы местного законодательства и особенности питерских грунтов.

Жилой комплекс ONE TRINITY PLACE будет сдан в эксплуатацию в 2020 году.