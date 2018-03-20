В прошедшую пятницу, 16 марта, в Санкт-Петербурге состоялся VI Благотворительный турнир по пляжному волейболу среди корпоративных команд «Весенний Кубок Благотворителей-2018». Организатором турнира выступил Благотворительный фонд «Строим Добро».

Турнир проходил во Всесезонном центре пляжного спорта «Песок» по адресу: Октябрьская набережная д.6 к.3.

Победителем турнира и обладателем Кубка Благотворителей стала команда Группы ЛСР , второе место заняла команда Группы компаний «Спектрум» и третье место досталось команде «Энергоспутник» ( ООО НТЦ «Энергетические Системы Северо-Запада» ). Участие в соревнованиях также приняли Группа компаний «МегаМейд», Группа компаний «ДИКЕТС» и компания « Первая линия. Health Care Resort ».

Победу в номинации «Лучший нападающий» одержал Дмитрий Олейник (ГК «МегаМейд), в номинации «Самый полезный игрок» — Антон Юрьев (Группа ЛСР), а самым техничным игроком был признан Максим Каргальцев («Энергоспутник»). Победители в личном зачете были награждены дипломами и подарочными сертификатами от партнера фонда — батутного парка «Razgon».

Общая сумма пожертвований от участников составила 210 000 рублей, которые будут направлены на оплату лечения полугодовалой Софии из г.Новодвинск Архангельской области и пятимесячного Глеба из станицы Ленинградская Краснодарского края. Обоим малышам фонд оплатит уже второй этап лечения. Средства на первую операцию маленького Глеба были собраны благодаря участникам благотворительного турнира по боулингу, который проходил 5 декабря 2017 года.

Благотворительный фонд «Строим Добро» с 2014 года оказывает поддержку детям с врожденными пороками челюстно-лицевой области (заболевания, известные как «заячья губа» и «волчья пасть»). «Весенний Кубок Благотворителей-2018» стал седьмым благотворительным спортивным мероприятием (и шестым волейбольным турниром), организованным фондом в поддержку детей. Благодаря компаниям, участвующим в предыдущих турнирах, фонду удалось собрать более 2 000 000 рублей на лечение детей из разных уголков России.