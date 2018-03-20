1 апреля закрывается прием заявок на участие компаний в ежегодной премии правительства РФ «Индустрия»

Претендовать на звание лауреата могут российские разработчики прорывных технологий и продуктов, которые уже используются в промышленности. Больше всего шансов у компаний, чьи разработки имеют доказанный экспортный потенциал. 1 апреля оргкомитет Национальной промышленной премии правительства РФ «Индустрия» закроет прием заявок. Как сообщают в оргкомитете, на 20 марта около 50 предприятий выразили желание принять участие в премии «Индустрия». В конкурсе представлены следующие отрасли промышленности: производство композиционных материалов, нанотехнологии, машиностроение, автоматизация производства, робототехника, беспилотные технологии, фармацевтика, медицинская техника, энергоэффективность и энергосбережение и некоторые другие.

В этом году обновился состав Совета по присуждению премии. Среди новых членов совета: директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, генеральный директор, председатель правления АО «РВК» Александр Повалко, председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Андрей Свинаренко. Также в совет входят: вице-президент НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян, президент Fraunhofer Society Раймунд Нойгебауер, вице-президент Сколковского института науки и технологий по стратегии и связям с индустрией (СколТех) Алексей Понамарев, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. Возглавляет совет министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В 2018 году премия «Индустрия» будет вручаться уже в пятый раз. Согласно положению о премии, к конкурсу допускаются только компании – резиденты РФ. Конкурс проходит в несколько этапов. До 1 апреля 2018 г. оргкомитет принимает заявки. С 10 апреля начинается оценка заявок: порядка 120 экспертов изучают представленные материалы и выставляют баллы по своим отраслям. До 20 июня информация о пятерке номинантов будет опубликована на сайте премии «Индустрия»: www.industriaprize.ru. В начале июля тайным голосованием жюри из пятерки лидеров выберут лауреата.

При оценке заявок Совет по присуждению премии руководствуется следующими критериями:

– технологическая новизна – оценка эффективности технологии, преимущества по сравнению с существующими на рынке решениями;

– экономический эффект – анализ спроса на технологию, прогноз коммерциализации, динамика объема рынков, экономическая выгода для конечного потребителя;

– межотраслевой характер проекта – оценка системного эффекта на развитие отраслей промышленности. Насколько представленная технология может быть использована в других секторах/отраслях, повышая производительность, конкурентоспособность и темпы роста;

– ориентация на глобальный рынок – оценка объема экспортных показателей в общем объеме производства компании. Показатели успешности деятельности компании за рубежом.

Заполнить заявку на участие в конкурсе и получить более полную информацию можно на официальном портале премии.