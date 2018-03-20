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20 Март, 2018


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Кровельные работы: обзор

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в: Новости компаний
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Одна из самых важных стадий строительства любого здания – это обустройство кровли (крыши).
Выполнение высотных строительных работ, к коим относятся и работы по кровле, ведется с учетом СНИПов и ГОСТов. К кровельным работам относится не только само возведение крыш, но и выполнение работ по их ремонту и обслуживанию.


Стадии проведения кровельных работ

Каждый этап имеет свое значение, и пренебрегать хотя бы одним из них во время выполнения работ http://enguard.ru – ставить под угрозу качество всей постройки.
Первая стадия – подготовка – составляется проект и смета к нему. В смету необходимо включать не только саму стоимость работ, но и стоимость всех материалов и расходного оборудования, которые понадобятся при этом.

Далее начинаются работы по монтажу и сборке каркаса крыши – крыша любого здания должна быть крепкой, прочной и устойчивой. Материалом для каркаса может быть дерево (брус или доски), а может быть сталь (оцинкованная). Стальной каркас по стоимости будет дороже, зато срок его службы будет много выше.
Следующий этап — установка системы водоотведения – есть два варианта установки системы: линейный (применяется на плоских крышах) и точечный (он используется чаще).
Затем выполняется монтаж балконов и окон (мансардных).

Обязательно провести работы по защите от огня – пропитка деревянных составляющих специальными средствами, которые будут оберегать их от возгорания, снизят подверженность к гниению, и ликвидируют возможность заражения насекомыми.

Далее нужно сделать утепление и пароизоляцию – для того, чтобы драгоценное тепло не тратилось в холодное время года на «обогрев улицы», и в то же время уличный мороз как можно меньше попадал в само здание. Пароизоляция нужна для того, чтобы регулировать влажность в помещении.

И уже непосредственно монтаж покрытия кровли. Виды кровельных материалов:
• Мягкие кровли – покрытия рулонами из особых битумных материалов.
• Профнастил – это покрытие специальными листами, которые укладываются внахлест.
• Металлочерепица – прочный материал, который еще и внешне привлекателен.

После этого важно выполнить работы по гидроизоляции – при помощи специальных рулонов. Или же проще: нанести краску или жидкую резину (мастику).

Далее выполняется монтаж защитных мембран – они будут способствовать выведению избыточной влаги.
Отделочные работы – карнизы и фронтоны – отделываются кирпичом или сайдингом.

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