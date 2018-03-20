Кровельные работы: обзор

Одна из самых важных стадий строительства любого здания – это обустройство кровли (крыши).

Выполнение высотных строительных работ, к коим относятся и работы по кровле, ведется с учетом СНИПов и ГОСТов. К кровельным работам относится не только само возведение крыш, но и выполнение работ по их ремонту и обслуживанию.



Стадии проведения кровельных работ

Каждый этап имеет свое значение, и пренебрегать хотя бы одним из них во время выполнения работ http://enguard.ru – ставить под угрозу качество всей постройки.

Первая стадия – подготовка – составляется проект и смета к нему. В смету необходимо включать не только саму стоимость работ, но и стоимость всех материалов и расходного оборудования, которые понадобятся при этом.

Далее начинаются работы по монтажу и сборке каркаса крыши – крыша любого здания должна быть крепкой, прочной и устойчивой. Материалом для каркаса может быть дерево (брус или доски), а может быть сталь (оцинкованная). Стальной каркас по стоимости будет дороже, зато срок его службы будет много выше.

Следующий этап — установка системы водоотведения – есть два варианта установки системы: линейный (применяется на плоских крышах) и точечный (он используется чаще).

Затем выполняется монтаж балконов и окон (мансардных).

Обязательно провести работы по защите от огня – пропитка деревянных составляющих специальными средствами, которые будут оберегать их от возгорания, снизят подверженность к гниению, и ликвидируют возможность заражения насекомыми.

Далее нужно сделать утепление и пароизоляцию – для того, чтобы драгоценное тепло не тратилось в холодное время года на «обогрев улицы», и в то же время уличный мороз как можно меньше попадал в само здание. Пароизоляция нужна для того, чтобы регулировать влажность в помещении.

И уже непосредственно монтаж покрытия кровли. Виды кровельных материалов:

• Мягкие кровли – покрытия рулонами из особых битумных материалов.

• Профнастил – это покрытие специальными листами, которые укладываются внахлест.

• Металлочерепица – прочный материал, который еще и внешне привлекателен.

После этого важно выполнить работы по гидроизоляции – при помощи специальных рулонов. Или же проще: нанести краску или жидкую резину (мастику).

Далее выполняется монтаж защитных мембран – они будут способствовать выведению избыточной влаги.

Отделочные работы – карнизы и фронтоны – отделываются кирпичом или сайдингом.