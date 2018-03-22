Пожарная безопасность

Огнестойкость – это значимый показатель для любых сооружений, строений или конструкций. Конечно, особое значение он имеет для объектов жилого и общественного назначения. Многие владельцы зданий уверены, что если в их строении минимальное количество древесины, то о пожарной безопасности можно не задумываться. Однако, металл нагревается гораздо быстрее дерева, а при повышении определенного предела температуры становится пластичным и легко деформируется. Снижение прочностных характеристик приводит к тому, что несущие стены строений и потолочные перекрытия могут обрушится в течение 20-30 минут, а если в здании в это время находятся люди, то такая ситуация приведет к крайне печальным последствиям.

Именно поэтому так важно производить процедуру огнезащиты конструкций из металла. Производят подобные работы многие компании, но доверять работу стоит только профессионалам. Компания «Огнезащита», адрес в сети http://stopfire.su, на рынке данных услуг уже более10 лет и предоставляет комплекс услуг по пожарной безопасности. Обслуживает объекты любой сложности, благодаря тому, что все сотрудники имеют высокую квалификацию, а также используется профессиональное оборудование и средства. Перечень услуг постоянно расширяется и дополняется, при этом все виды работ всегда выполняются качественно. Ознакомиться с услугами и заказать необходимые процедуры можно на сайте компании.

Все виды работ проводятся только после ознакомления технолога компании с объектом. Диагностика необходима для того, чтобы подобрать наилучшие защитные составы, а также произвести их нанесение быстро, безопасно и качественно. В работе используются такие материалы, как мастика, лакокрасочные продукты и различные пропитки. Строения либо конструкции не изменяют своих прочностных характеристик в результате нанесение данных изделий, но при этом приобретают надежную защиту от высоких температур и открытого пламени. Кроме того, такая обработка позволяет повысить эстетические свойства объекта.

По принципу работы все средства отличаются и только специалисты точно могут определить, какие составы подойдут для определенной конструкции наилучшим образом. Для проведения процедур обработки применяются как традиционные методы, то есть установка строительных лесов, лестниц или туров или же более современные технологии, например, промышленный альпинизм. Какой бы из вариантов не был выбран, сотрудники компании всегда выполняют запланированные мероприятия качественно и при этом соблюдают технику безопасности.