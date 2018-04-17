Строя дом своей мечты, каждый становится перед проблемой выбора – красота или удобство? И в этом вопросе помогает набирающая силу мода – возвращаться к старым традициям. И строительство – не исключение. Все чаще строятся дома из дерева, а не из камня, стекла и пластика. Всё чаще вспоминается полузабытое слово «сруб».

И этому есть масса причин. И первая из них – эстетическая. Дом из деревянных брёвен выглядит очень впечатляюще. Ему для этого не нужны практически никакие украшения, вполне хватает и хорошо выполненного фасада. Еще один плюс такого дома – теплоизоляция. Дерево прекрасно удерживает как тепло, так и холод. Поэтому в деревянном доме тепло зимой и прохладно летом в жару. При толщине стены в 20 сантиметров, дом из лафета остаётся тёплым без утепления.

Большой аргумент в пользу сруба – это его стоимость. Цена на пиломатериалы в разы меньше, если сравнивать с ценами на строительные и отделочные материалы для возведения обычного дома. Поэтому деревянный дом может позволить себе тот, для кого строительство привычного дома будет слишком дорогим.

Прежде всего стоит подумать о материале. Чаще всего срубы делают из деревьев хвойных пород, но есть нюансы. Например, сосна очень долговечна и не деформируется при высыхании, а лиственница, хоть и долговечна, но очень твёрдая для обработки.

Есть несколько видов рубки срубов. В разных странах они называются по-разному (норвежская, шведская, финская), но внешняя разница между ними состоит лишь во внешнем виде брёвен. Используют либо бревно, либо лафет. Лафет – это то же бревно, только обтёсанное с двух противоположных сторон.

Дом из лафета имеет несколько преимуществ.

• Он имеет более эстетичный внешний вид и не требует особой отделки. Но нужно уделить большее внимание обработке антисептическими составами. Так как лафет больше подвержен гниению, чем круглое бревно.

• У такого сруба внутреннее пространство существенно больше, так как внутренняя сторона уже имеет ровную поверхность. Поэтому и внутренняя отделка тоже не займёт много времени и сил. Стены такого дома больше приспособлены для размещения навесной мебели или прокладки коммуникаций.

• Для того, чтобы законопатить стыки, уйдёт не так много материалов.

Сруб изготавливается и собирается на производственной площадке ЛафетДом, все детали маркируются. После этого готовый сруб разбирается, перевозится на участок заказчика и собирается на подготовленном фундаменте.