2-комнатные квартиры в Коммунаре в сданных новостройках

Коммунар – это локация с развитой инфраструктурой и благоприятной экологической обстановкой. Близость железнодорожной станции «Антропшино» и остановки общественного транспорта в шаговой доступности обеспечивает сообщение с Санкт-Петербургом и ближайшими пригородными поселками.

В жилом комплексе «Графская слобода» можно купить 2-комнатную квартиру в Коммунаре в построенных домах. Покупателю не нужно дожидаться окончания строительства, приступать к ремонтным работам и меблировке можно сразу после подписания договора и получения ключей. В домах эконом-класса спроектированы просторные и удобные планировки с двумя комнатами, которые продаются напрямую от застройщика по выгодной стоимости.

О проекте

ЖК «Графская слобода» возводится в классе «эконом», предлагая покупателям низкие цены на квадратный метр жилой недвижимости. В составе проекта три малоэтажных дома. Высота всего пять этажей. Это обеспечивает небольшое количество проживающих в одном доме.

Все три дома на сегодняшний день построены и заселены. Территория благоустроена. Построены детские и спортивные площадки, проведены работы по озеленению.

Квартиры покупателям передаются без отделки. Это обеспечит не только максимально низкую стоимость, но и даст простор для собственной фантазии. Новосел самостоятельно принимает решение о материалах, которые будут применяться в отделке, о цветовых решениях и стилистическом направлении.

В жилом комплексе «Графская слобода» применяется кирпично-монолитная технология строительства. Стены сохраняют тепло и не пропускают звуки с улицы и от соседей. На балконах и лоджиях выполнено остекление.

Планировки в двухкомнатных квартирах спроектированы с двумя санузлами, просторной кухней. Комнаты правильной прямоугольной формы, что позволяет оптимально расставить мебель и предметы интерьера. В каждой «двушке» по два балкона, в некоторых имеются ниши под гардеробные.

Способы покупки

Продажи недвижимости в жилом комплексе «Графская Слобода» в Комунаре осуществляется по договорам долевого участия. Строительство велось по 214-ФЗ.

В готовых домах предложены следующие варианты оплаты:

100% единовременная оплата, предоставляется стоимость со скидкой, узнать которую возможно в офисе продаж или, оставив заявку на официальном сайте;

Рассрочка при первом взносе в 30% от цены квартиры по договору;

Ипотека от банков-партнеров.

На сайте застройщика «47 Трест» можно ознакомиться с акционными предложениями и специальными скидками. Готовые квартиры от надежной строительной компании в перспективной локации – это не только качественное жилье, но и доходное вложение средств.