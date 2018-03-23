Ремонт фасадов зданий методом промышленно альпинизма

Ремонт фасада требуется абсолютно каждому зданию, даже относительно новому. Многоэтажный жилой дом, частный коттедж, торговый центр, промышленные комплексы, все эти сооружения невозможно качественно отремонтировать самостоятельно. При этом регулярный уход за фасадом требуется обязательно: чем быстрее устраняются мелкие недочеты в его состоянии, тем меньше вероятность образования крупных трещин, тем безопаснее и комфортнее сооружение будет для жильцов, эксплуатантов. Ремонт фасада альпинистами с использованием специального снаряжения и минимума специализированной техники – одна из самых распространенных технологий, поскольку она имеет массу преимуществ и небольшое число недостатков.

Преимущества ремонта альпинистами

Ремонт фасадов зданий с привлечением промышленных альпинистов имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, это лучший вариант в случае работы в условиях плотной городской застройки, где невозможно установить строительную технику, а также возвести леса. Такой подход крайне необходим в том случае, когда требуется ремонт фасада в Москве, особенно в центре или в деловых районах, когда необходимо восстановление покрытий на высотных зданиях офисных центров, торговых павильонов. Фактически альпинистам требуется совсем немного свободного пространства и свободный доступ к крыше, не помешают работам ни поток пешеходов, ни загруженность автомобильных городских дорог.

Во-вторых, косметический ремонт фасада, местное восстановление, герметизацию швов можно выполнить без риска повредить основное покрытие и различные декоративные элементы. Даже аккуратное возведение лесов может испортить штукатурку и лакокрасочное покрытие. Тем более, велик риск побочных повреждений в случае использования строительного крана и других подъемных механизмов. Поэтому если нужен ремонт небольшого участка, следует воспользоваться именно услугами альпинистов.

Третье немаловажное преимущество: ремонт фасада офиса или жилого здания таким методом будет стоить значительно дешевле. Это вполне понятно: не требуется техника, не придется нести дополнительные затраты. Большая часть специальной техники имеет ограничение с точки зрения высоты выполняемых работ. Поэтому для ремонта очень высоких зданий иногда используют и наземный метод, и способ промышленного альпинизма, но это ведет к увеличению общих затрат.

Четвертое преимущество – скорость выполнения работ. Ремонт панельного фасада можно закончить почти на 30 процентов быстрее, если воспользоваться именно услугами промышленных альпинистов. Не требуется длительная подготовка, не нужно ждать, когда будет доступна техника, не нужны согласования работ в управлениях. Специалисты более мобильны, после окончания работ на одном участке они могут сразу переместиться на соседний.

Недостатки

Ремонт фасада многоквартирного дома, огромного торгового центра может сильно затянутся, если обрабатывать необходимо всю поверхность на 100 процентов. Промышленный альпинизм позволяет быстро выполнить работы, которые не требуют обработки единовременно крупных участков, а отделочные фасадные работы зачастую заключаются именно в этом.

Еще один недостаток – невозможность проконтролировать, насколько качественно был выполнен ремонт фасадов домов. Визуально дать оценку практически невозможно, самостоятельно подниматься на такую высоту нельзя. И если текущий ремонт фасада можно принять без осмотра, то капитальные работы важно контролировать, чтобы не столкнуться с серьезными проблемами в виде протечек, отсутствия теплоизоляции и щелями, трещинами в фасаде.