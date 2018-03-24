Что такое спецодежда – это особая одежда (нарукавники, халаты, комбинезоны, фартуки, нательное белье), предназначенная для защиты человека во время работы в сложных условиях.
Что относится к сложным условиям:
• Работа в условиях высоких или низких температур;
• Взаимодействие с химически агрессивными веществами;
• Работа в условиях повышенной влажности и пр.
Общие требования к спецодежде
Спецодеждой не могут считаться, к примеру, старые джинсы, которые сотрудник на себя наденет, чтоб не пачкаться. Правильная одежда для работы Бригадир должна соответствовать определенным требованиям:
• Ткань, из которой она отшита, должна не вызывать аллергических реакций и раздражений кожных покровов (обычно предпочтение отдается натуральным тканям).
• Эта одежда должна соответствовать тем задачам, для которых она предназначена.
• Спецодежда не должна сковывать движений человека, быть комфортной в носке.
• С этой одежды должны легко удаляться загрязнения, получаемые в процессе работы.
• Одежда должна быть пропитана специальными защитными веществами, которые будут обеспечивать ей водостойкость, стойкость к воздействию температур, кислот и пр.
Подробнее о тканях
Такая одежда должна поддерживать особый микроклимат человеческого тела, т.е. должна быть оптимальная разница между температурой воздуха (окружающей среды) и физиологической температурой. Причем все это должно еще учитывать и уровень физической активности человека, занятого определенной деятельностью. Что еще нужно:
• хорошая теплопроводность;
• ткань должна быть «дышащей»;
• защищать от пыли (от ее попадания);
• способность дезактивировать радиоактивные вещества (при работе в условиях с повышенными излучениями);
• обладать свойствами оберегать человека от воздействия электромагнитных волн – такая ткань в своем «составе» имеет особый слой из металла;
• защищать от влияния биологических воздействий;
• устойчивость к воздействию щелочей, кислот и пр.
Виды спецодежды
Спецодежда может быть не только как средство защиты, но и как часть бренда, или профессии:
• Медики носят халаты, причем хирургам нужны специальные костюмы и т.д.
• Рабочая одежда.
• Одежда работников сферы услуг – халаты или фартуки продавцам, пелерины для парикмахеров и т.д.
• Униформа – как часть какого-то бренда. Например, сотрудники супермаркетов могут носить форменные курточки определенного цвета, на которых есть нашивки с логотипом или названием предприятия, к ним головные уборы, галстуки и пр.
Все это будет предназначено для удобства работы сотрудников, а также для поддержания соответствующего имиджа компании.