Что такое спецодежда – это особая одежда (нарукавники, халаты, комбинезоны, фартуки, нательное белье), предназначенная для защиты человека во время работы в сложных условиях.

Что относится к сложным условиям:

• Работа в условиях высоких или низких температур;

• Взаимодействие с химически агрессивными веществами;

• Работа в условиях повышенной влажности и пр.

Общие требования к спецодежде

Спецодеждой не могут считаться, к примеру, старые джинсы, которые сотрудник на себя наденет, чтоб не пачкаться. Правильная одежда для работы Бригадир должна соответствовать определенным требованиям:

• Ткань, из которой она отшита, должна не вызывать аллергических реакций и раздражений кожных покровов (обычно предпочтение отдается натуральным тканям).

• Эта одежда должна соответствовать тем задачам, для которых она предназначена.

• Спецодежда не должна сковывать движений человека, быть комфортной в носке.

• С этой одежды должны легко удаляться загрязнения, получаемые в процессе работы.

• Одежда должна быть пропитана специальными защитными веществами, которые будут обеспечивать ей водостойкость, стойкость к воздействию температур, кислот и пр.

Подробнее о тканях

Такая одежда должна поддерживать особый микроклимат человеческого тела, т.е. должна быть оптимальная разница между температурой воздуха (окружающей среды) и физиологической температурой. Причем все это должно еще учитывать и уровень физической активности человека, занятого определенной деятельностью. Что еще нужно:

• хорошая теплопроводность;

• ткань должна быть «дышащей»;

• защищать от пыли (от ее попадания);

• способность дезактивировать радиоактивные вещества (при работе в условиях с повышенными излучениями);

• обладать свойствами оберегать человека от воздействия электромагнитных волн – такая ткань в своем «составе» имеет особый слой из металла;

• защищать от влияния биологических воздействий;

• устойчивость к воздействию щелочей, кислот и пр.

Виды спецодежды

Спецодежда может быть не только как средство защиты, но и как часть бренда, или профессии:

• Медики носят халаты, причем хирургам нужны специальные костюмы и т.д.

• Рабочая одежда.

• Одежда работников сферы услуг – халаты или фартуки продавцам, пелерины для парикмахеров и т.д.

• Униформа – как часть какого-то бренда. Например, сотрудники супермаркетов могут носить форменные курточки определенного цвета, на которых есть нашивки с логотипом или названием предприятия, к ним головные уборы, галстуки и пр.

Все это будет предназначено для удобства работы сотрудников, а также для поддержания соответствующего имиджа компании.