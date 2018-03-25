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25 Март, 2018


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Строительство деревянного дома

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в: Новости компаний
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Строительство деревянных домов ведется с давних времен. Особенно, что касается России, где подобное жилье было безальтернативным и самым доступным: ведь лес в стране кругом. Однако, современные технологии, использование каменных и прочных построек постепенно стало завоевывать строительный рынок. Главным недостатком дерева являлась коррозия.

К счастью, современные методики обработки и заготовки позволили обойти эту проблему. И построить настоящий деревянный дом можно на долгие десятилетия: прочным и надежным. Компания «Велий» предлагает выбрать проекты деревянных домов на http://velii50.ru/stati/41-proekty/derevyannyj-dom/32-stroitelstvo-derevyannogo-doma.html в каталоге-онлайн.

Преимущества деревянных домов

Начать следует с того, что такое жилье выглядит всегда красиво. Достаточно взглянуть на выполненные проекты компании «Велий». Это огромное количество разных строений, современный подход. Наконец, главный плюс такого жилья – доступность. Сегодня почти каждый может заказать строительство коттеджа или домика из дерева. Другие его плюсы – это

• экологическая чистота и безопасность. Вам не нужно переживать за радиационный фон. Напротив, древесина легко дышит, вентилирует воздух, создает внутри микроклимат;
• долговечность. Благодаря современным технологиям заготовки и обработки древесины, качественной возведенный дом может прослужить 50-80 лет без ремонта;
• не нуждается в высоких затратах для внешнего оформления фасада или внутренней отделки. Структура дерева итак смотрится богато и красиво;
• оперативность сборки. В отличие от каменных материалов, такое жилье можно возвести на специальной площадке за 1-2,5 месяца, в зависимости от квадратуры.

Деревянные дома безопасны для проживания, а материалы достаточно легкие. Поэтому для такого дома используется нехитрый и недорогой фундамент. В результате, общие расходы на возведение дома падают в разы. Вы экономите свой бюджет, но не теряете в качестве. Вселиться в такое жилье можете сразу.

Сколько стоит деревянный дом?

Оценка строительства жилья из дерева зависит от технологии (каркасная, профилированный, оцилиндрованные брусья), а также проекта. В компании «Велий» вы сможете подобрать подходящий вариант, отыскать наиболее красивые проекты. Точный подсчет вам произведут в офисе компании, а также предложат дополнительные услуги. В том числе, дома под ключ.

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