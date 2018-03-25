Виды экранов под ванну

Экран под ванну: конструктивный элемент с шиком

Значение эстетики в санузле собственного жилища ничуть не меньше, чем в гостиной или спальне. Поэтому необходимо подумать о том, как не оставить на всеобщее обозрение коммуникации и важные хозяйственные мелочи. Нужно всего лишь грамотно и красиво декорировать пространство под ванной специальным экраном. Но какой предпочтительнее?

Популярные конструкции

Выбирая между возможными типами и формой, лучше исходить из принципа рациональности, общего стиля помещения и собственного удобства. Интересные модели экранов под ванну можно приобрести в интернет-магазине «E&V» с удобными полочками и корзинами для размещения бытовых средств. Есть возможность заказать нужный цвет и фактуру отделки, а также выбрать из каталога изображений любимую тему.

Раздвижные, с распашными и откидными дверцами

Практичные типы с алюминиевыми направляющими и на роликовом ходу. Обеспечивают при необходимости свободный доступ к трубам, так как даже в откидной конфигурации предусмотрено открытие наполовину и до пола за счет современных газлифтов.

Стандартные и угловые (торцевые)

Вторая конструкция изготавливается с прямым углом 90⁰ и устраивается для ванн, имеющих две открытые стороны (по длине и с торца).

Профиль

Может быть сплошным, с вырезами под трубы или порогами. Два последних варианта актуальны для монтажа с непосредственным примыканием к помехам.

Материал панелей и дизайн

В облицовке фасадов применяются такие материалы, которые обеспечивают экранам гармоничное сочетание с любым интерьерным направлением:

высококачественный пластик в матовом и глянцевом исполнении с различной цветовой гаммой – от пастельных оттенков до ярких и броских. Такие панели устойчивы к царапинам, долговечны и просты в уходе;

влагостойкий МДФ с имитацией натуральной древесины благородных пород. Этот вариант – удачное ценовое предложение для тех, кто предпочитает массивное дерево, но не может это себе позволить;

с облицовкой настоящими зеркалами высокой прочности. Такое оформление визуально увеличит помещение и станет находкой для владельцев маленьких ванных комнат.

Фотопечать на экранных фасадах – эффектное решение, способное внести нотки роскоши в интерьер и даже кардинально изменить облик санузла. Рисунок наносится на пластик с помощью новейших технологий. Используются разнообразные сюжетные мотивы: цветы, пейзажи, городская тематика и романтические этюды. Выбор за Вами!

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