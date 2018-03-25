Как создать неповторимый дизайн деревянного дома

Окунувшись в свой мир, такой бесконечный, манящий красотой форм, размеров и отличающийся многообразием принятых решений, творческие натуры художников способны создать неповторимый дизайн деревянного дома.
Древесина — оригинальный материал, тысячелетиями используемый людьми для постройки жилищ. Столь долгой популярности она обязана своим замечательным свойствам:
экологичности;
доступности и разнообразию пород;
прочности и долговечности;
простоте в обработке.
Начиная от неказистых бревенчатых изб и заканчивая загородными домами
высотой как минимум в два этажа, построенных из калиброванного материала или клееного бруса, люди используют их: делят помещения на жилые и подсобные, зонируют и, естественно, украшают.
При создании дизайнерского плана важно помнить, что внутреннее убранство помещений должно соответствовать по стилю внешнему облику сооружения в целом.
В домах, построенных из дерева, традиционно, используют три стиля:
1, Кассический.
2, Минимализим.
3, Смешанный.
Все комнаты деревянного дома, выдержанные в классическом стиле хорошо освещены. Большие оконные проёмы, в ночное время, скрывают за массивными шторами. Красиво украшенный лепниной или зеркалами высокий потолок с массивными люстрами, стены с богатой отделкой, начищенные до блеска полы и обязательное условие — камин в гостиной, вот что такое классика.
Настоящим украшением дизайнерского решения станут конструктивные элементы. Например, можно дополнить его дверьми из массивов дуба, бука, ясеня. Эти ценные и теперь уже редкие породы дерева очень плотные и твёрдые. Они обладают красивой естественной структурой, не требующей окраски.
Жилые помещения в минималистичном стиле выглядят иначе. Здесь ценятся свобода пространства, функциональность. Элементы богатого декора используют только при необходимости и в ограниченном количестве. Именно в этом стиле, таком простом и доступном, приветствуется естественная древесина, от стен и потолков до окон и мебели.
Сочетание обоих стилей удобно своей непредсказуемостью и возможностью применения простых элементов декора в сочетании с богатой отделкой и наоборот. Для того, чтобы высвободить дополнительное пространство, убирают лишние двери и перегородки, а для выделения или разграничения зон, используют индивидуальную подсветку или разные цветовые оттенки. Хорошо наполнить интерьер предметами старины или наборами коллекций. Козырем данного стиля станет веранда, на которой можно отдохнуть, посидеть с друзьями и покушать.
По своему хорош каждый из вариантов, но главное, что должно обязательно присутствовать в них — гармония.