Как создать неповторимый дизайн деревянного дома

Окунувшись в свой мир, такой бесконечный, манящий красотой форм, размеров и отличающийся многообразием принятых решений, творческие натуры художников способны создать неповторимый дизайн деревянного дома.

Древесина — оригинальный материал, тысячелетиями используемый людьми для постройки жилищ. Столь долгой популярности она обязана своим замечательным свойствам:

экологичности;

доступности и разнообразию пород;

прочности и долговечности;

простоте в обработке.

Начиная от неказистых бревенчатых изб и заканчивая загородными домами

высотой как минимум в два этажа, построенных из калиброванного материала или клееного бруса, люди используют их: делят помещения на жилые и подсобные, зонируют и, естественно, украшают.

При создании дизайнерского плана важно помнить, что внутреннее убранство помещений должно соответствовать по стилю внешнему облику сооружения в целом.

В домах, построенных из дерева, традиционно, используют три стиля:

1, Кассический.

2, Минимализим.

3, Смешанный.

Все комнаты деревянного дома, выдержанные в классическом стиле хорошо освещены. Большие оконные проёмы, в ночное время, скрывают за массивными шторами. Красиво украшенный лепниной или зеркалами высокий потолок с массивными люстрами, стены с богатой отделкой, начищенные до блеска полы и обязательное условие — камин в гостиной, вот что такое классика.

Настоящим украшением дизайнерского решения станут конструктивные элементы. Например, можно дополнить его дверьми из массивов дуба, бука, ясеня. Эти ценные и теперь уже редкие породы дерева очень плотные и твёрдые. Они обладают красивой естественной структурой, не требующей окраски.

Жилые помещения в минималистичном стиле выглядят иначе. Здесь ценятся свобода пространства, функциональность. Элементы богатого декора используют только при необходимости и в ограниченном количестве. Именно в этом стиле, таком простом и доступном, приветствуется естественная древесина, от стен и потолков до окон и мебели.

Сочетание обоих стилей удобно своей непредсказуемостью и возможностью применения простых элементов декора в сочетании с богатой отделкой и наоборот. Для того, чтобы высвободить дополнительное пространство, убирают лишние двери и перегородки, а для выделения или разграничения зон, используют индивидуальную подсветку или разные цветовые оттенки. Хорошо наполнить интерьер предметами старины или наборами коллекций. Козырем данного стиля станет веранда, на которой можно отдохнуть, посидеть с друзьями и покушать.

По своему хорош каждый из вариантов, но главное, что должно обязательно присутствовать в них — гармония.