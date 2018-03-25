Быстровозводимые ангары из металлоконструкций

Производственные, и не только, помещения с большой площадью используются для самых разных потребностей. Это могут быть складские, бытовые помещения или помещения для хранения сельхозпродукции. Строительство каждого помещения занимает много времени, от создания проекта, до его запуска. Однако, сильно сэкономить во времени и средствах можно, воспользовавшись быстровозводимыми ангарами из металлоконструкций.

Быстровозводимые ангары применяются во многих случаях, где требуется защищённое от непогоды помещение для любых хозяйственных или производственных нужд. Их можно использовать как для хранения зерновых, так и в качестве стоянки автотранспорта.

Такой ангар представляет собой огромный конструктор, где из типовых элементов (в данном случае – секций) можно собрать помещение любой длины, которая только может потребоваться. В данном случае всё преимущество конструкции – в скорости сборки. Использование типовых элементов даёт возможность очень быстро монтировать все коммуникации уже при монтаже ангара, не дожидаясь окончания работ.

В зависимости от назначения, ангар может иметь разную конструкцию. Например, если в подобном помещении нет необходимости поддерживать определённую температуру, то стена может быть и из тонкого металла. Если же помещение должно быть тёплым, то для утепления могут быть использованы сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты.

Подобное помещение должно быть спроектировано, как и любое другое. В зависимости от назначения ангара, сначала проектируется и возводится фундамент, на котором потом будет собран сам ангар. В проект так же закладывается прокладка всех необходимых коммуникаций, будь то электричество или трубопровод. Весь проект делается с учётом всех норм пожарной безопасности, поэтому помещение соответствует всем предъявляемым требования по технике безопасности.

В зависимости от назначения сооружения выбирается материал, из которого будет изготовлен ангар. Например, если все сооружение должно выдерживать большие нагрузки, то для его изготовления используют черный металл. То же делают, если в дальнейшем планируется строительство нескольких этажей. В этом случае делается антикоррозионная обработка.

Ангары, которые будут использоваться не в таких жестких условиях, могут быть сделаны из оцинкованного холодногнутого профиля. Этот материал гораздо легче и сравнительно дешевле.