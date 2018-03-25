Из чего можно построить здание – материалов для выбора много. Можно строить из кирпича, бетонных плит, дерева или даже из самана, как делали наши предки – выбор всегда остается за заказчиком. Но можно обратить свое внимание на новые, современные материалы. Например, пенобетон пеноблоки от производителя. Он не настолько близко знаком многим. А зря. Это отличный продукт, хорошо зарекомендовавший себя в строительстве.

Вес пеноблока не слишком велик, но этот материал очень прочен и долговечен. На самом деле блоки из пенобетона вполне способны заместить в строительстве такие материалы как кирпич или шлакоблок.

Пенобетон хорошо сохраняет тепло, а вот от избыточной влаги он будет избавляться – выводить наружу, пропуская через свои поры.

Виды пенобетона

Существует два способа производства пенобетона: автоклавный (газосиликатные блоки) и неавтоклавный (пенобетонные блоки). Их разница на самом деле не очень заметна: по своим свойствам они очень близки. И тот, и другой материал обладает своими плюсами и минусами.

Выделяют 4 разновидности блоков, которые производятся неавтоклавным методом:

• Теплоизоляционный;

• Конструкционно-теплоизоляционный;

• Конструкционный;

• Конструкционно-поризованный.

Преимущества пенобетонных блоков

На самом деле плюсов у этого материала много. Среди основных можно выделить такие:

• Хорошая теплопроводность – здание, выстроенное из таких блоков, не будет промерзать, а тепло будет сохраняться.

• Вес блоков не слишком значительный – это будет плюсом при перевозке и монтаже.

• Хорошая прочность – даже несущие стены в не слишком высоких зданиях (до 3 этажей) можно делать из него.

• Материал устойчив к колебаниям наружных температур.

• Материал обладает высокой огнеупорностью – даже под воздействием открытого огня здание способно продержаться не менее 4 часов.

• Высокие экологические параметры, стойкость к биовоздействию – он не подвержен гниению, не выделяет токсических веществ.

• Пригоден для монолитного строительства.

• Можно использовать и в качестве теплоизоляционного материала.

• Легкость в обработке материала.

• Хорошая устойчивость к повышенной влажности.

• Стоимость доступная.

Но чтобы продукт соответствовал всем этим достоинствам, нужно внимательно отнестись к его выбору. На что обратить внимание: на наличие необходимых сертификатов и соответствию ГОСТу. Рекомендуется обратить внимание и на цвет самих блоков – они не должны быть чисто белыми. Ну и важно, чтобы блоки имели все одинаковый размер и иметь строго прямоугольную форму.