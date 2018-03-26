Рынок кровельных материалов очень разнообразен. И сделать правильный выбор кровли действительно очень сложно. Как подобрать идеальный вариант для дома? На сегодня большим спросом пользуется гибкая черепица . В чем секрет её популярности?



Что такое гибкая черепица

Другое название этого вида материала для крыши – битумная черепица. Он представляет собой состав из нескольких компонентов, в который входит:

• основа – полимерно-битумный компонент;

• армирующий стеклохолст;

• декоративный слой.

Преимущества

Популярность этого вида материала для кровли обусловлена целым рядом преимуществ, в сравнении с аналогами.

1. Небольшой вес. Такая черепица весит очень мало. Её легко доставить на любую высоту вручную. Это также позволяет сэкономить на стропильной части, её не надо усиливать.

2. Простота монтажа. После монтажа каркаса, покрыть битумной черепицей не составляет труда даже для новичка этого дела.

3. Демократичная цена. Если сравнивать с аналогичными материалами, то цена ниже и выгодно отличается.

4. Не ржавеет, не гниет и на поверхности не растут грибы, лишайники, не появляется плесень.

5. Стойкая к атмосферным явлениям. Дождь, град или снег не причиняет никакого вреда. Материал абсолютно не впитывает влагу. Также битумная черепица стойкая к ультрафиолетовому излучению. К тому же материал имеет свойства диэлектрика, что позволяет сделать невозможным попадания молнии в крышу.

6. Нет отходов, как это возможно, например, при покрытии крыши металлочерепицей.

7. Идеально защищает от проникновения в дом холода и звуков с улицы. Это преимущество очень существенно при наличии мансардных жилых помещений в доме.

8. Имеет эстетичный вид, не утрачивает свой цвет и форму на протяжении многих десятков лет. При этом её не надо дополнительно материал красить.

9. Много вариантов форм и разнообразная цветовая гамма.

10. Нет необходимости в установке снегодержателей.

11. Позволяет покрыть любые конфигурации крыш: от куполов до многоуровневых вариантов.

В России одним из самых надежных и зарекомендовавших себя производителем гибкой черепицы является ООО «Уральский Завод Кровельных Материалов». Компания уже больше 15 лет на рынке кровельных материалов. Специалисты фирмы не перестают усовершенствоваться. Они не только производят мягкую черепицу и все комплектующие для кровли в любых количествах, как для частного так и для коммерческого строительства, но и проконсультируют, помогут определиться с выбором и доставят в любой регион заказ.

Покрыть дом надежным материалом, значит избавить себя от многих проблем с крышей.