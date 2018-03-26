Как выбирать жалюзи в детскую

Для того чтобы в детской комнате малыша чувствовал себя комфортно и защищенно, необходимо уделить большое внимание такому вопросу как оформление окна. Можно использовать как шторы, так и жалюзи. Существует несколько основных видов жалюзи представленных на anrol.com.ua/zhaluzi-v-detskuyu/:



1.Горизонтальные жалюзи. Эти модели обладают рядом преимуществ, которые главным образом заключаются в возможности компактно и быстро их складывать. Конструкция подразумевает легкое управление, с которым может справиться даже ребенок. Эти варианты возможно легко и комфортно комбинировать с имеющимися шторами на окнах.

Также, установка может производиться на каждую створку по отдельности. Однако есть и некоторые недостатки в таких конструкциях. Например нельзя вертикальные жалюзи устанавливать на раздвижные окна, а также выполненные ламели из металла довольно просто повредить. 2.Вертикальные жалюзи. Такой вид пользуется популярностью так как их можно использовать и без штор и при этом на них может быть нанесен любой мультяшный рисунок, что довольно комфортно для детей.

3.Рулонные жалюзи. Эти конструкции представляют собой цилиндр в виде ролика, на который и наматывается плотная ткань, а также специальный подъемный механизм с фиксацией. Такая модель удобна тем, что сорвать и повредить модель достаточно сложно и ребенок — это сделать не сможет.

Выбирая жалюзи для детской комнаты, стоит обратить внимание и на материал, из которого они выполнены:

•Алюминий. Это самый простой и неприхотливый материал, который используется для изготовления жалюзи. Материал надежен и просто в использовании. Но при этом такой материал имеет свойство сильно нагреваться и если в квартире нет кондиционера, в жаркую погоду могут создавать дополнительное тепло.

•Пластик. Такой материал не требует слишком сложного ухода, но при этом модели эффективно затемняют детскую комнату. При этом ламели обладают достаточно жесткой конструкцией, которая может сломаться и могут нанести серьезную травму ребенку.

•Материалы нетканые. Такие варианты являются отличной альтернативой ткани. Они не дороги и при этом не слишком долговечны.

•Тканый материал. Отличный вариант, так как легки в уходе и обладают высокой стойкостью к выгоранию. Имеют доступную стоимость и долгое время могут сохранять первоначальный внешний вид. Обладают специальной пропиткой, которая позволяет достичь водо и пылеотталкивающие свойства.