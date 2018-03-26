Мебель неоклассика в интерьере

Неоклассический стиль все чаще привлекает внимание современных людей благодаря своему благородству, минималистичности в сочетании с роскошностью. В стиле неоклассика наиболее предпочтительны светлые тона теплого оттенка, которые способствуют приданию мебели особого очарования.

Особенности направления

Неоклассика является усовершенствованной разновидностью классического стиля, но в общем интерьере она выглядит более легкой, воздушной. Для данного стиля характерно сочетание удобства, современности и элегантности, дополненное элементами роскоши.

Наиболее органично мебель в стиле неоклассика будет смотреться в просторном частном доме или пентхаусе со значительной высотой потолков, массивными лестницами и дверями. Неоклассику легче реализовать в условиях достаточного количества свободной площади, но постепенно стиль находит применение и в городском интерьере типовой квартиры.

Для обстановки в стиле неоклассика характерно тонкое балансирование между простотой и роскошностью. Изделия не должны выглядеть чересчур массивными. Дизайнеры отдают предпочтение прямым линиям, изящным и легким деталям. Предметы в стиле неоклассика оформляют в светлых, приглушенных оттенках. Наиболее популярен белый цвет, но сегодня находят свое применение и более оригинальные решения.

Элементы с декоративными качествами находят применение в стиле неоклассика, но они лишены вычурных линий. Дизайнеры отдают предпочтение аккуратным симметрично расположенным деталям с четкими линиями, которые представлены на мебели в незначительном количестве. Для указанного направления характерны черты минимализма.

В стиле неоклассика особую ценность получают контрастные цветовые комбинации. Они делают массивную мягкую мебель еще более стильной и оригинальной. В виде востребованного декоративного решения, выступают небольшие подушки, подобранные в тон основной обстановке.

Предметы мебели в составе интерьера

В стиле неоклассика наиболее распространенным материалом для изготовления предметов интерьера остается массив древесины. Чтобы создать в интерьере желаемую атмосферу, выбирают дорогостоящие породы дерева, такие как различные сорта дуба, палисандра, эбенового и красного дерева. Деревянные изделия украшают разнообразными узорами и обшивают дорогостоящей тканью. Так рождается представление о роскоши в современном интерьере.

Расставляют мебель в стиле неоклассика по традиционному принципу: в центре комнаты укладывают роскошный ковер, а по его окружности располагают предметы обстановки. Сложно представить себе стиль неоклассика без такой мебели как комплект парных тумбочек, журнальный стол, стулья с массивными спинками. Картину прекрасно дополнит электрический камин, расположенный неподалеку от центра помещения. Он позволит добиться максимального ощущения уюта и гармонии.

Особенности оформления комнат

При обстановке гостиной мебелью в стиле неоклассика, нужно придерживаться определенных правил. Предметы должны иметь такое же цветовое решение, как напольное покрытие и двери. Максимальная разница в оттенке не должна превышать одного тона.

В современной гостиной роскошно будет выглядеть мебель бежевого оттенка или оттенка слоновой кости. Она отлично дополнит светлую отделку стен гостиной и придаст интерьеру желаемую органичность. Чтобы дополнить образ уютного, теплого помещения, используют такую мебель как кресло-качалка. Она никогда не выходит из моды и доставляет невероятное блаженство каждому, кто будет использовать кресло с целью отдыха.

Для стиля неоклассика характерно воспроизведение достоинств и величия предшествующих эпох. Используемая мебель и прочие решения для интерьера могут обладать простыми, симметричными формами, но не должны быть чересчур консервативными. Цвет мебели должен обязательно перекликаться с оттенком абажуров установленных в комнате торшеров и оттенку обоев.

Помпезная мебель превращается в главное украшение современной гостиной. Одновременно с тем, помещение гостиной должно сохранять высокую функциональность. Помимо пастельных светлых оттенков, в гостиной могут находить применение предметы мебели оливкового, дымчатого, изумрудного, кремового, жемчугового, небесно-голубого оттенков. С целью расстановки акцентов, можно использовать детали винного, фиолетового, золотого, серебряного, терракотового, черного, бордового, синего и пурпурного оттенков.

В пределах одного помещения может быть установлена мебель, в которой реализовано не более 2-3 оттенков из перечисленных выше. Важно создать красивую, благородную картинку, лишенную вычурности и атрибутов плохого вкуса.

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