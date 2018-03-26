Гвоздь представляется изделием для крепежа. Его используют для монтажа различных конструкций. Сфера применения довольно широкая, но наиболее распространенными на рынке продаж являются именно строительные гвозди.

Конструкция большинства гвоздей состоит из стержня и шляпки. Один конец стержня заканчивается заострением. Именно эта сторона входит в дерево, бетон, гипоскартон или другой материал. Забивается гвоздь с помощью молотка. Чаще всего гвозди делают из стали. Довольно часто также используется медь или бронза. Латунные изделия тоже встречаются в магазинах.

Если вы собираетесь строить собственный дом или коттедж, заниматься плотническими работами, то вам необходимо знать какие размеры бывают у гвоздей. Стоит помнить, что некоторые изделия можно забивать лишь на определенную глубину, чтобы они правильно и надежно держали закрепленную конструкцию.

Основным материалом для гвоздей строительного назначения является проволока. Диаметр стержня может быть основным фактором, определяющим форму основы. Она может иметь плоскую форму или больше походить на конус. Правильное изделие изготавливается таким образом, чтобы диаметр головки был равен двум диаметрам стержня.

Классификация

Существует множество видов строительных гвоздей. Среди них наиболее популярные это:

шиферные – этот типаж используется для шифера, которые выполняют из асбестоцемента. Стержень полностью круглый и гладкий, имеющий острый наконечник. Головка тоже имеет форму идеального круга. Чтобы избежать влияния коррозии, все подобные крепежные приспособления проходят процедуру оцинковывания.

Трефовые – бывают сплошные или с перемычками. Их отличительная черта состоит в наличии ложбинок, также называемых канавками. Такие гвозди используют, чтобы закреплять рулонные материалы, так как они отлично держатся в дереве.

Также существуют резные гвозди, изготавливаемые не из проволоки. Их структура куда прочнее, а потому вероятность изгиба во время забивания намного ниже. Недостаток состоит в том, что они способны легко расколоть доску, что чревато плохим удержанием конструкции.

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