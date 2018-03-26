Освещение аэропортов

Аэропорт является своеобразной «визитной карточкой» любого города. Пассажиры все больше предпочитают путешествовать из одной страны в другую на самолете, выбрав этот вид транспорта, как наиболее комфортный и быстрый.



Современные аэровокзалы функционируют круглосуточно. Для обеспечения удобства и безопасности пассажиров и технического персонала необходимо наличие качественного и бесперебойного освещения в помещениях и на аэродроме. Ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайте http://inventrade.ru/articles/osveshchenie_aeroportov/ по освещению аэропортов.

Виды освещения в аэропортах

Освещение в аэропортах можно разделить на три вида:

— эстетическое;

— техническое;

— сигнальные огни на взлетных и посадочных полосах.

Эстетическая иллюминация должна быть не только сияющей и привлекающей взгляды. Важно также соблюдать все регламенты по безопасности.

Профессионально выполненное внутреннее освещение — интересный маркетинговый ход. Ведь в помещениях аэровокзала располагают салоны красоты, ресторанчики и кафе, магазины, киоски с прессой. Эстетично оформленная подсветка табличек с различными названиями, встроенные светильники и яркие табло привлекут пассажиров для посещения заведений, а аэропорт получит дополнительную прибыль.

Существенно облегчает пилотам выполнение маневров стабильный свет на перроне аэропорта. И не только им! Хорошая видимость необходима для всех категорий присутствующих: летчикам, обслуживающему персоналу, пассажирам, водителям автомобилей.

Так как аэропорт является зоной повышенной опасности, во избежание аварийных ситуаций необходимо соблюдать все международные регламенты. Особенно важным является соответствующее освещение при выполнении работ в ночное время. Эти требования прописаны в международных стандартах ИКАО и в Государственных документах.

По принятым нормам, свет на перроне должен соответствовать следующим критериям: степень освещенности, четкая передача цвета, уровень слепящего эффекта.

Для оборудования перронов устанавливают мачты с прожекторами. Они могут быть с мобильной короной или в виде опоры с лестницей и платформой для сервисного обслуживания устройства.

Третий вид осветительного оборудования — оснащение сигнальными огнями взлетно-посадочной полосы. Огни представляют собой полосу мигающего света – стробы длиной 500-700 м. Благодаря стробам, пилоты могут ориентироваться относительно курса, а также такой свет позволяет обеспечить безопасность самолетов в сумерках, ночью или в плохих погодных условиях.