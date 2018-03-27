Под Петербургом открылся завод MAPEI

Производство рассчитано на обеспечение строительной химией всего СЗФО

Компания MAPEI открыла в 80 км от Петербурга завод по производству высококачественных продуктов строительной химии. Предприятие выпускает клеевые составы для плитки, камня, керамогранита и мозаики; материалы для систем утепления фасадов; самовыравнивающиеся составы и стяжки; штукатурки; специализированные составы для ремонта бетона.

В настоящее время максимальная производственная мощность завода уже составляет 50 тысяч тонн продукции в год. Практически полностью автоматизированное производство контролируют 30 сотрудников.

На складе постоянно имеются в наличии материалы, которые хорошо известны профессионалам и востребованы на рынке Петербурга и Северо-Западного региона: шовные заполнители, материалы для гидроизоляции, декоративные штукатурки, системы для изготовления промышленных полов и др.

Местоположение предприятия является важной стратегической точкой. Производство рассчитано на обеспечение строительной химией всего Северо-Западного федерального округа, где открытие завода позволит оптимизировать логистические процессы. Сокращение затрат на доставку продукции MAPEI заказчикам из Архангельской, Вологодской, Мурманской и других областей региона позволяет заключать сделки на более выгодных условиях.

Инфраструктура завода уже включает склад площадью 1 тысяча «квадратов» с дальнейшим расширением до 5 тысяч кв. м; производственную линию; силосы для хранения песка, цемента и химических добавок; лабораторию для контроля качества компонентов и готовой продукции и офисное здание.

На 2018 запланировано дальнейшее расширение, в том числе установка линии для производства жидкой продукции (грунтовок, эластификаторов для клеев и затирок, и т.д.).

При строительстве завода MAPEI ориентировалась на собственные ценности и принципы работы, в основе которых лежит использование местных источников сырья, контроль качества на всех этапах производства, расширение дилерских центров в регионах, мониторинг производства всех деталей продукции: от компонентов до упаковки, поддержание постоянного наличия товаров на складе и следование накопленному опыту с курсом на непрерывное развитие.

Группа MAPEI активно развивается и постоянно увеличивает охват своего присутствия по всему миру. На сегодняшний день компания насчитывает 73 производственных предприятий на всех 5 континентах в 33 странах мира.

Представительство MAPEI в Северо-Западном регионе:

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