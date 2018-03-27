жк днепропетровская 37

27 Март, 2018


Актуальное
Главная
Новости компаний

Под Петербургом открылся завод MAPEI

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Производство рассчитано на обеспечение строительной химией всего СЗФО

Компания MAPEI открыла в 80 км от Петербурга завод по производству высококачественных продуктов строительной химии. Предприятие выпускает клеевые составы для плитки, камня,  керамогранита и мозаики; материалы для систем утепления фасадов; самовыравнивающиеся составы и стяжки; штукатурки; специализированные составы для ремонта бетона.

В настоящее время максимальная производственная мощность завода уже составляет 50 тысяч тонн продукции в год. Практически полностью автоматизированное производство контролируют 30 сотрудников.

На складе постоянно имеются в наличии материалы, которые хорошо известны профессионалам и востребованы на рынке Петербурга и Северо-Западного региона: шовные заполнители, материалы для гидроизоляции, декоративные штукатурки, системы для изготовления промышленных полов и др.

Местоположение предприятия является важной стратегической точкой. Производство рассчитано на обеспечение строительной химией всего Северо-Западного федерального округа, где открытие завода позволит оптимизировать логистические процессы. Сокращение затрат на доставку продукции MAPEI заказчикам из Архангельской, Вологодской, Мурманской и других областей региона позволяет заключать сделки на более выгодных условиях.

Инфраструктура завода уже включает склад площадью 1 тысяча «квадратов» с дальнейшим расширением до 5 тысяч кв. м; производственную линию; силосы для хранения песка, цемента и химических добавок; лабораторию для контроля качества компонентов и готовой продукции и офисное здание.

На 2018 запланировано дальнейшее расширение, в том числе установка линии для производства жидкой продукции (грунтовок, эластификаторов для клеев и затирок, и т.д.).

При строительстве завода MAPEI ориентировалась на собственные ценности и принципы работы, в основе которых лежит использование местных источников сырья, контроль качества на всех этапах производства, расширение дилерских центров в регионах, мониторинг производства всех деталей продукции: от компонентов до упаковки, поддержание постоянного наличия товаров на складе и следование накопленному опыту с курсом на непрерывное развитие.

Группа MAPEI активно развивается и постоянно увеличивает охват своего присутствия по всему миру. На сегодняшний день компания насчитывает 73 производственных предприятий на всех 5 континентах в 33 странах мира.

 

Представительство MAPEI в Северо-Западном регионе:

 

Отдел продаж: +7(911) 722-72-46

 

Отдел технической поддержки: +7(981)937-89-79

 

Отдел по работе с объектам: +7 (981)176-26-19

 

Отдел по работе с розницей: +7(981)937-89-78

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X