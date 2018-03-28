Устранение засоров

С засорами сталкиваются рано или поздно все. Это происходит из-за специфики коммуникаций. Например, этому очень сильно способствует сама вода из-за своего химсостава – известковый налёт с успехом откладывается на стенках металлических труб, уменьшая полезный диаметр. Это же происходит и с частицами земли, песка, жира, волосами и другим мусором, который оказывается в трубах. И узкий участок становится местом засора – он забивается либо пробкой из органических отходов, либо твёрдым мусором.

Ещё одним слабым местом являются загибы пластиковых труб, в которых и застревает всевозможный мусор. И основной виновник бедствия – сифон. Он как коллектор собирает в себя весь мусор, и в один прекрасный день перестаёт пропускать воду.

Определив, где именно произошел засор, его нужно убрать. В самых простых случаях, как при забитом сливе раковины, можно с успехом воспользоваться вантузом. Если засор не очень плотный, то вантуз его разобьёт и протолкнёт дальше в канализацию.

В случаях, когда трубы забиваются органическими отходами, можно попробовать их растворить какой-нибудь химией и смыть. Но надо быть аккуратным – кислота, например, может заодно растворить и сами трубы. Поэтому что попало заливать в слив нельзя.

Но если засор плотный, например, кусок тряпки или твёрдый мусор, то ни вантуз, ни химия не помогут. Такой засор можно только разбить. Это делается при помощи троса или струны. Трос помещается в трубу и, проворачиваясь, постепенно проталкивается по ней. Когда он натолкнётся на засор, он его разобьёт, а горячая вода смоет. Если это что-то большое, например, тряпка, она вытаскивается при помощи щётки (или спирали) на конце троса. Здесь самостоятельная чистка может не помочь – один человек не справится, да и навык нужен для этого.

В более сложных случаях без посторонней помощи точно не получится обойтись, и для устранения засоров понадобится помощь профессионала. Это прежде всего – забитые трубы в местах, куда трудно достать, например, в многоквартирном доме, за пределами квартиры. Или где-то под землёй, по пути к колодцу. Тогда не удастся обойтись без спецтехники. Для устранения таких сложных засоров используют гидродинамическую чистку. Вода под высоким давлением гибким шлангом нагнетается в канализацию. Шланг проталкивается в трубу и вода, подаваемая через специальный наконечник, вымывает из трубы всё лишнее, включая крупный мусор и даже кирпичи.

В любом случае, быстро и качественно эту работу сможет сделать только специалист.