Возведение фундаментов на ЖБ сваях от АРЛИФТ

Крупнейший поставщик малогабаритной спецтехники компания АРЛИФТ в 2017 году открыла новое подразделение – АРЛИФТ ФУНДАМЕНТ, специализацией которого является возведение фундаментов на железобетонных сваях.

Теперь в компании АРЛИФТ можно не только заказать спецтехнику в аренду: мини-краны, стекло-роботы или вакуумные захваты, но и поручить возвести фундамент для вашего будущего дома, дачи или бани «под ключ».

Гарантировать качественный результат – фундамент, который прослужит долгие годы – позволяет большой опыт работы на крупнейших строительных площадках страны.

За более чем десятилетнюю историю техникой АРЛИФТ были реализованы сотни проектов, в числе которых такие значимые объекты, как башня «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, деловой центр «Москва Сити», электростанция «Сколково» в Москве, объекты Чемпионата мира по футболу 2018.

Ответственный и комплексный подход, выработанный за годы работы на рынке коммерческого и промышленного строительства, АРЛИФТ применяет и при работе с частными клиентами.

Для возведения фундамента компания АРЛИФТ использует материалы только проверенных производителей ЖБИ, изготавливающих свою продукцию строго по ГОСТ.

Все работы выполняют специалисты АРЛИФТ с помощью мини копровой установки – машины нового поколения, позволяющей возводить фундамент всего за 1-2 дня. При этом забивать сваи можно на участках с уклоном, с различным грунтом и рельефом местности.

Стоимость фундамента на железобетонных сваях существенно ниже остальных видов фундамента (кроме винтовых свай), что является еще одним неоспоримым преимуществом.

Специалисты АРЛИФТ в обязательном порядке выезжают на предварительный осмотр объекта, точно рассчитывают нагрузки и только на основании этого выполняют монтаж свай.

Для строительных компаний предусмотрен вариант почасовой аренды мини-копровой установки с оператором.

Ознакомиться со всем перечнем услуг, выполненными проектами можно на сайте компании. Для частных клиентов www.arlift-fundament.ru, для компаний www.arlift.ru.

Компания АРЛИФТ выполняет работы по возведению фундамента пока только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но в ближайших планах расширение географического охвата — осуществление работ во всех филиалах АРЛИФТ.

Фундамент от АРЛИФТ – гарантия качественного результата.

Компания АРЛИФТ – лидер рынка малогабаритной спецтехники, крупнейший производитель вакуумных захватов для сэндвич-панелей и стекла в России и странах СНГ.