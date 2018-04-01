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01 Апрель, 2018


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Успешные компании — завсегдатаи выставок

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в: Новости компаний
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Чтобы добиться успеха в бизнесе компании необходимо продвигать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги на рынок. Выставка – это один из десятка способов, используемый лидерами отрасли для демонстрации своих достижений.Выставка

Очень важна тщательная подготовка к предстоящему мероприятию, она начинается с постановки целей и задач, разработки плана презентации товара и подготовки дизайна выставочного стенда в корпоративном стиле.

Необходимо учесть и всевозможные форс-мажорные ситуации, если типография подведет с раздаточным материалом, образцы не сумеют доставить вовремя и многое другое. Готовым нужно быть к любым неожиданностям, ни одна мелочь не терпит пренебрежительного отношения. Имидж компании должен быть на самом высоком уровне.

Главные преимущества стенда для экспонента

Задача выставочной экспозиции – создать максимально комфортные условия для работы стендистов и демонстрации успехов организации в рамках выставочного мероприятия.

Эксклюзивный стенд – это основной рабочий инструмент, главная цель которого – максимально облегчить процесс ознакомления потенциальных потребителей с новинками и разработками, как лидеров отрасли, так и компаний только в нее входящих.

Преимущества Вашего выставочного стендов заключаются в следующих моментах:

  • Материалы, из которых выполнена застройка – ДСП с покраской, ЛДСП, стекло, баннерная ткань.
  • Мультимедийное оборудование: видео стены, бесшовные плазменные панели, интерактивные элементы.
  • Объемные элементы и флористика: живые цветы в информационных стойках и нишах стен, большие растения в лаунж-зонах, световые логотипы и надписи.

Каждый из используемых в оформлении экспозиции объектов способен увеличивать привлечения внимания посетителей на 5-15%

Конфигурации стендов на выставках

Форма экспозиции компании зависит от конкурентного окружения и «рассадки» организаторов. Наиболее востребованы следующие структуры;

  1. Остров – когда вокруг нет ни одного конкурента, и площадь для работы с посетителями используется по всему периметру. Стоимость такой формы очень высокая, так как способна привлечь максимальное количество посетителей.
  2. Полуостров – одна из сторон соприкасается с соседней экспозицией, но три стороны открыты для работы с потенциальными заказчиками.
  3. Угловой – рабочими являются два направления образующие угол. На такой застройке необходимо использовать большое количество привлекающих элементов оформления для привлечения аудитории.
  4. Линейный – вся работа с посетителями идет по одной лицевой стороне. На таких стендах очень удобно продвигать большое количество образцов небольшого размера.
  5. Анклав – практически закрытая экспозиция. Посетители для ознакомления с достижениями организации заходят вовнутрь. В таких местах удобно проводить презентации новинок ассортиментного ряда.

При выборе вида конфигурации за основу берется место поведения выставки и направления прохода посетителей. Если выставочный зал позволяет, то над площадью стенда устанавливают подвесную конструкцию. Она позволяет сделать стенд заметный с любой точки выставки.

В застройке стенда на выставке необходимо использовать максимальное количество элементов, способных зацепить внимание аудитории и заставить ее посетить Вашу экспозицию. Каждый спешащий мимо посетитель может стать вашим постоянным клиентом ни на один год и приносить прибыль компании.

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