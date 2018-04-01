Обустройство ливневых канализаций

Вода одно из самых удивительных веществ в природе, несущее в себе жизнь. Однако, помимо пользы, большое ее количество может доставить человеку проблемы. Чтобы уберечь территорию от разрушительного воздействия сточных вод нужно правильно обустроить на ней систему ливневой канализации. Компания ГлавДорСтрой, много лет занимающаяся асфальтированием дорог не только в Туле, но и по всему ЦФО, поделилась информацией об устройстве ливневой канализации.

Что такое ливневая канализация?

Ливневая канализация, или как ее называют в народе ливневка, является ключевым элементом системы благоустройства. Одна из особо важных канализационных систем. Главной задачей является сбор сточных вод и перенаправление их в специальные места. Своевременная установка предотвращает застой влаги в земле. Избыточное содержание воды в почве несет убытки земледельцам, делая землю непригодной для выращивания культур. Также избыток влаги является причиной несвоевременного разрушения построек.

Способы утилизации сточных вод

Организовать систему ливневой канализации можно двумя способами. В первом варианте ливневая канализация массово собирает воду с помощью колодцев и дренажей. В таком случае дренажные устройства располагаются непосредственно под потоками воды. Наличие уклона конвертного типа создает условия для сбора жидкости. В местах соединения уклонов образуется общий сбор. При использовании этого варианта применяются водоотводы, отстойники, трапы, заслонки. Второй способ называется линейный дренаж. Утилизация включает в себя использование специальных резервуаров. Основным материалом для изготовления подобных емкостей является бетон с элементами из стали или полиэтилен. Отходы и песок оседают на дне желоба. В качестве защитного барьера устанавливаются специальные решетки. Они предотвращают проникновение крупного хлама в систему.

Как устроена система ливневки

Система имеет определенные особенности конструкции, которые позволяют собирать воды с участков и направлять их в специальные места: природные водоемы, канавы и специально оборудованные отстойники. Правильно оборудованная ливневка выполняет несколько функций. Во-первых, защищает дорожное покрытие, тротуары, фундаменты построек от негативного воздействия избыточного количества воды. Во-вторых, предотвращает заливание подвальных помещений и цокольных этажей. В-третьих, уменьшает количество луж и ледяной корки. В-четвертых, уменьшает деформацию склонов и чрезмерное увлажнение почвы. Таким образом, территория и расположенные на ней постройки сохраняют привлекательный вид по прошествии большого отрезка времени.

Ливневка состоит из следующих элементов:

железобетонные лотки;

подводящие каналы;

аэрирумые пескоуловители;

дождеприемные колодцы;

смотровые колодцы;

быстротоки;

трубы.

Дождеприемные колодцы устанавливаются в точках соединения ливневой канализации с закрытой сетью канализации. В любой правильно функционирующей системе ливневой канализации присутствуют такие элементы:

заглушки, предотвращающие проникновение отводимой жидкости назад в систему;

сифоны, защищающие ливневую канализацию от проникновения других стоков.

Одной из современных разработок является возможность использования одного конструктивного элемента, выполняющего сразу несколько функций, и способного заменить собой несколько составляющих системы. Одним из подобных универсальных устройств является дождеприемник-бордюр, применяемый при укладке автодорог, тротуаров и шоссе. Он способен заменить собой бордюр, люк и дождеприемную решетку. Сочетая в себе все эти функции, дождеприемник-бордюр может использоваться вместо сливного колодца.