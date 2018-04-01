Особенности кран-балки с ручным управлением

Кран-балка представляет собой подвижный мост из высокопрочного металла с движимым подъемным устройством. Состоит такая спецтехника из пролетной металлической балки, телег и тали. В зависимости от того, для чего предназначено устройство, его могут делать с электрическим приводом и ручной талью. Однако, наиболее традиционной и простой остается кран-балка с ручным управлением.

Разновидности

Кран-балка нужна для транспортировки габаритных грузов и в вертикальном, и в горизонтальном направлении. Устройство является универсальным, ведь его позволяется применять и на улице, и в помещении. Изготавливается кран-балка из надежного металла, который способен выдерживать большие нагрузки.

На сегодняшний день кран-балки делят на:

Подвесные. Опорные.

Опорное устройство – это несущая балка с дополнительными приспособлениями. Для движения устанавливается рельс Р24 или параметров 50 на 50, который устанавливается в верхней области помещения. Управление может производиться из кабинки или при помощи специального пульта. Зачастую такая техника используется в небольших цехах и в складских комнатах.

Подвесная кран балка отличается тем, что имеет колеса и подкрановые пути, и является разновидностью мостового крана. Ходовые каточки опираются на нижние полочки балок подкранового вида, то есть, конструкция находится в своеобразном подвешенном положении. Такое устройство состоит из: балки, грузоподъемного механизма, пульта, ходовой телеги, вспомогательных приспособлений. Для транспортировки используются специальные двутавры 30, 36 и 45 м. Путь передвижения кран-балки устанавливается чаще всего под потолком помещения. Управление осуществляется при помощи кнопочек. Используется техника для очень больших и увесистых грузов в тяжелом производстве.

Особенности

По длине кран балки делаются однопролетными с шириной пролета до 15 метров, и многопролетными – до ста метров. Грузоподъёмность кран-балки может быть разной, часто зависит от общих параметров устройства.

Становится понятно, что кран-балка является ответственным механизмом, который позволяет перемещать разнообразные грузы. Такая спецтехника позволяет облегчить работу на производстве любых масштабов. Стоимость на подобное оборудование зависит от размеров, грузоподъёмности и других технических характеристик. Представленное устройство любого типа производится из высококачественного металла. Изделия отличается повышенной прочностью, надежностью и безопасностью.