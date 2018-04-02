Удаление сажевого фильтра

Всем известно, что двигатели внутреннего сгорания загрязняют окружающую среду. Вот только двигатель двигателю рознь – бензиновый двигатель выбрасывает продукты сгорания бензина, выхлопные газы, которые очищаются при помощи каталитического нейтрализатора (катализатора). Но в дизельном двигателе, из-за различий в конструкции двигателя, в выхлопе присутствует сажа. Поэтому и система очистки отличается.

Очистка выхлопа в них происходит при помощи керамического фильтра. Как известно, сажа представляет собой не полностью сгоревшее топливо и состоит из мелких частиц. Мелкоячеистый керамический материал позволяет задерживать на своих стенках частички сажи и таким образом очищать выхлоп. Но подобный фильтр имеет один большой недостаток – он забивается через каждые 50-100 тысяч километров пробега. Определить, забился ли сажевый фильтр, достаточно легко по уменьшившейся мощности двигателя, увеличившемуся потреблению горючего, отсутствию тяги. Поэтому фильтр необходимо регулярно чистить или регенерировать.

В особо сложных случаях загрязнение сажевого фильтра достигает критической отметки, особенно если машину используют для поездок на небольшие расстояния и двигатель не достаточно нагружается для того, чтобы фильтр в процессе регенерировал. После этого фильтр можно только заменить, любая его чистка становится невозможной.

Однако, это всё затратно и не всегда возможно. Поэтому иногда проще сажевый фильтр удалить. Сложность зависит от системы фильтрации автомобиля. Сам процесс без участия специалиста может привести к серьёзным проблемам. Удаление самого фильтра это только самая простая часть дела. Для нормальной работы автомобиля необходимо изменить систему контроля за сажевым фильтром. А это потребует серьёзного вмешательства в бортовой компьютер. Работа неспециалиста может повлечь за собой некорректную работу двигателя или проблемы с диагностикой в будущем при попытках ремонта. С удалением сажевого фильтра успешно справится автосервис по удалению сажевых фильтров.

Если же удаление сажевого фильтра выполнить как положено, то появятся несколько плюсов. Не будет больше необходимости в замене фильтра. Отпадёт необходимость в автоматической регенерации фильтра, поэтому исчезнет периодический чёрный шлейф дыма. Уменьшится расход топлива и нагрузка на двигатель. И, конечно же, увеличится мощность. Список получаемых преимуществ будет явно большим, чем список возможных недостатков.