Правила установки дымохода

Многие начинают своими силами строить дом или делать ремонт только потому, что хотят сэкономить. Однако попытки выручить деньги за счет любительского подхода чреваты пустой тратой ресурсов. Если вы ничего не смыслите в обустройстве дымоходов, не беритесь. В противном случае можно как минимум зря потратить время и материалы. Как максимум неправильный монтаж может повлечь внезапное возгорание и печальные последствия. Если не умеете, не будьте самонадеянными. Присмотритесь к компании на этом сайте http://www.rosstin.ru, здесь работают мастера с большим опытом в вопросе обустройства дымоходных систем.

Важность правильного монтажа дымохода

От правильного монтажа изделия зависит то, насколько быстро будет расходоваться топливо. Плюс, установка напрямую влияет на качество воздуха в помещении, объем теплопотерь и пожарную безопасность. Монтаж и проектирование должны осуществляться в соответствии со СНиПом и другими нормативными стандартами.

Материалы

На рабочие свойства дымохода зачастую влияет материал, из которого его произвели. Чаще всего в новых домах сейчас монтируют канал для отвода продуктов сгорания из нержавейки, которая устойчива к кислотной среде и содержит молибден. Для каминов и печей, которые функционируют на угле и дровах, можно использовать традиционный керамический кирпич.

Правила монтажа дымохода

Из чего бы ни делали трубу для вывода дыма, она должна соответствовать ряду стандартов, которые обеспечат правила безопасности.

Устойчивость к влажности. Конденсат может повлечь разрушение стенок дымохода. Он может быть сделан из кирпича или металла – это не имеет значения. Любой материал должен хорошо переносить влагу.

Сильная тяга.

Качественная труба должна быть способна выдержать жар до 1000 о С.

С. Сильная сопротивляемость любой химии.

Гладкая поверхность изнутри, которая позволяет легко избавиться от сажи.

При соблюдении стандартов монтажа дымохода можно получить качественный результат. Мастера по установке обязаны соблюдать эти стандарты, чтобы получить долговечную и устойчивую к агрессивному воздействию конструкцию. Если у вас остались вопросы относительно монтажа дымохода, загляните сюда http://www.rosstin.ru/Biblioteka/dymohod-dlya-kamina.html. На этом сайте вы сможете получить исчерпывающую информацию в вопросе установки трубы для ликвидации продуктов сгорания.